PSV komt tekort op momenten dat het juist moet pieken

Zondag, even voor half zes, stapt PSV-trainer Roger Schmidt de perskamer in van het Philips Stadion. Hij gaat zitten, kijkt strak voor zich uit, neemt een slok water, legt zijn armen over elkaar. Buiten worden Ajax-spelers door een groepje PSV-fans uitgejouwd als zij naar de bus lopen. Iemand wordt ingerekend door de politie.

Aan de mimiek van Schmidt valt doorgaans weinig af te lezen – maar nu lijkt er na de 1-1 tegen Ajax iets geknapt. Zeven maanden staat Schmidt (53) aan de leiding bij PSV. Met de Duitse coach hoopte de clubleiding Ajax aan te kunnen vallen. Zij hebben weliswaar beperktere financiële middelen, maar met slim beleid en het moderne voetbal waar Schmidt naam mee maakte, wilden ze in de buurt van Ajax blijven. Twee jaar, de duur van zijn contract, is uitgetrokken voor het project-Schmidt.

Twee tikken in vier dagen

Zijn eerste seizoen lijkt als een nachtkaars uit te gaan – nu het zicht op prijzen is verdwenen. Twee tikken incasseerde hij in vier dagen. Zondag was PSV lang in de positie om in te lopen op Ajax, maar gaf in de slotminuten een voorsprong weg (1-1). Waarmee de weg naar de titel voor Ajax open ligt, met zes punten voorsprong en een inhaalduel tegen FC Utrecht tegoed. Dit nadat PSV afgelopen donderdag in de slotminuten in elkaar was gestort op de drempel van de achtste finales van de Europa League, door een late tegengoal van Olympiakos.

Het project als mislukt beschouwen is te vroeg. Maar een gegeven is dat onder Schmidt niet één topduel werd gewonnen: in de competitie speelde PSV twee keer gelijk tegen Ajax en verloor van AZ en Feyenoord en werd uitgeschakeld in de KNVB-beker door Ajax.

Bepalende spelers hadden eind 2020 juist meer rust gekregen zodat zij begin 2021 opgeladen zouden zijn voor de periode vol topduels. Dan moest het verschil gemaakt worden. Maar PSV liep veel schade op, met ook puntenverlies bij ADO Den Haag. Met name de verdediging bleek poreus, met 22 tegengoals in dertien duels in januari en februari.

Gedachte achter zijn controversiële wisselbeleid is om alleen maar fitte spelers op het veld te hebben staan – in een periode met hoge belasting met steeds twee duels per week. Voetbal International berekende dat Schmidt tot zondag 71 wisselingen doorvoerde in de basiself ten opzichte van het Eredivisieduel ervoor, veruit het meest van alle clubs.

Op de momenten dat PSV moet pieken, komt de ploeg tekort – precies in contrast met wat Schmidt wil. Zo leidde PSV begin januari bij Ajax na twintig minuten met 2-0 – waarna het ver terugviel. En donderdag was er veel kritiek op Schmidt omdat hij in de slotfase in het duel met Olympiakos vermoeide spelers níét wisselde, tegen zijn gewoonte in.

Afgezet tegen de financiële powerplay van Ajax, dat in de winterstop Sébastien Haller voor een recordbedrag kocht, voert PSV een ongelijke strijd. Tegelijkertijd is het te makkelijk om de kapitaalkracht van Ajax als oorzaak aan te voeren voor de grote achterstand nu.

Rond vier uur sprong Schmidt nog in de armen van zijn assistenten, in de veronderstelling dat PSV het ondermaatse, soms wansmakelijke topduel tegen Ajax zou gaan winnen na de 2-0 van invaller Yorbe Vertessen.

Alle spanning kwam eruit in zijn moment langs de zijlijn. De onverzettelijkheid van PSV leek het te gaan winnen van de ogenschijnlijke nonchalance bij Ajax. Maar de VAR greep in en de goal werd vanwege hands afgekeurd waarna de meest turbulente periode aanbrak.

Uit een afgemeten vrije trap, krullend in de korte hoek, maakte spits Eran Zahavi kort voor rust 1-0. Lang valt alles goed voor PSV. Zo mist Haller, in vrije positie, een enorme kopkans op de gelijkmaker.

Het is uiteindelijk de roekeloosheid van PSV die het gelijkspel inleidt. Donyell Malen komt in de slotfase wild in op Dusan Tadic, waarmee hij op een gevaarlijke positie een onnodige vrije trap weggeeft. Uit dat moment ontstaat de strafschop: Davy Klaassen schiet tegen de hoog geheven arm van Denzel Dumfries.

Frustratie

Dan blijkt hoe diep de frustratie zit bij PSV. Dumfries zou, volgens strafschopnemer Tadic, de strafschopstip hebben willen beschadigen door een gat te maken in het gras en de bal weggeschopt hebben.

„Dumfries kwam naar me toe en zei dat ik een ‘pussy’ was, geen leider en dat ik de penalty ging missen”, zei Tadic. Door hem te provoceren probeerden ze hem uit zijn concentratie te halen maar in zijn cultuur halen ze daar juist kracht uit, zei de Serviër.

Hij maakte onberispelijk 1-1 waarna Tadic op zijn beurt Dumfries uitdaagt door opzichtig de goal te vieren. Daarbij zou Tadic de moeder van Dumfries hebben uitgescholden, zei Dumfries. Medespelers voorkwamen dat beide aanvoerders op de vuist gingen.

Het incident paste in een middag die van begin tot eind rommelig, onrustig en opgefokt verliep. Het begon al met het bommetje dat voor de wedstrijd viel, een oude kwestie die opnieuw opspeelde: de stagnerende ontwikkeling van het grootste talent van PSV, Mo Ihattaren.

PSV publiceerde kort voor het duel op Instagram een verklaring waarom Ihattaren ontbrak in de selectie. „De voltallige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV”, schreef de club. „Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen.”

Zeer ontevreden

Schmidt was zeer ontevreden met de „houding” van Ihattaren de afgelopen weken. Rond het duel met Olympiakos zat de middenvelder op de bank en toonde hij „een gebrek aan discipline, een gebrek aan motivatie en een gebrek aan teamspirit”, zei Schmidt zondag. Het was „totaal onacceptabel”. Wat er precies is voorgevallen wilde hij niet zeggen. „Iedereen is ook moe om erover te praten.”

Ihattaren, die Mino Raiola als zaakwaarnemer heeft, lijkt op ramkoers te liggen met PSV. De club probeert, vooralsnog zonder succes, zijn in 2022 aflopende contract te verlengen. Donderdag feliciteerde Ihattaren op Instagram Ajax-speler Ryan Gravenberch met het behalen van de achtste finales van de Europa League, terwijl PSV werd uitgeschakeld. En vorige week deelde hij al een felicitatie uit aan Ajax-spits Brian Brobbey, nadat die de winnende had gemaakt tegen Lille. Dat viel slecht bij PSV.

Ihattaren werd begin dit seizoen al eens door Schmidt weggestuurd van een training, omdat zijn instelling niet goed was. Ook zou hij te zwaar zijn geweest. De laatste weken is hij volgens Schmidt in zijn houding teruggevallen. „Je kan mensen niet veranderen, mensen moeten zelf veranderen.”