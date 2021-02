Politie gaat uit van vergissing bij moord op 49-jarige man in Beuningen

De 49-jarige man die afgelopen zomer in het centrum van het Gelderse Beuningen werd doodgeschoten, is waarschijnlijk voor een ander aangezien. Die conclusie trekt de politie na maanden onderzoek, zo bevestigt de politie zondag na berichtgeving in De Telegraaf.

De man werd in juli vorig jaar op straat doodgeschoten. „We hebben geen enkele aanwijzing kunnen vinden dat deze man in contact stond met het criminele circuit”, laat een woordvoerder weten. De verdachten droegen bivakmutsen en vluchtten in een busje. Vanwege het „brute geweld” en de manier waarop de moord werd gepleegd, gaat de politie uit van een liquidatie.

In de zaak zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie zegt ook nog niet te weten wie het doelwit had moeten zijn. Daarom wordt komende week in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht gevraagd voor de zaak.