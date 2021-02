‘Onbekende doden krijgen steeds vaker een naam’

‘Achter iedere zaak zit een verhaal”, zegt Charissa van Kooten van het Nederlands Forensisch Instituut. „Je kunt het soms niet verzinnen wat mensen hebben meegemaakt. Ik vind het heel bijzonder om te helpen dat verhaal duidelijk te krijgen zodat nabestaanden afscheid kunnen nemen. Niemand zou anoniem in een graf moeten liggen.”

CV Zaak-Vaatstra Charissa van Kooten studeerde biologie in Leiden en volgde vakken ‘forensic science’ aan de Universiteit van Amsterdam. Bij het Nederlands Forensisch Instituut werd ze opgeleid tot dna-vewantschapsonderzoekdeskundige. Zij was degene die in de zaak-Marianne Vaatstra de match met dader Jasper S. zag. „Dat moment vergeet ik nooit meer.”

In Nederland liggen tussen de tweehonderd en vijfhonderd mensen naamloos in een graf. Het gaat voornamelijk om oude lichamen, waaronder vele slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. „Vroeger was het toch wat moeilijker om mensen te identificeren dan nu.”

Toch gebeurt het nog weleens. „Als hier een lichaam of een deel van een skelet aanspoelt, is het lang niet meteen duidelijk om wie het gaat. Of als iemand uit het buitenland in Nederland voor de trein springt zonder papieren op zak. Zo iemand wordt dan naamloos begraven.”

Sinds de aanvulling op de Wet op de lijkbezorging uit 2010 nemen onderzoekers dna af van alle onbekende doden om latere identificatie mogelijk te maken. Die regeling geldt met terugwerkende kracht, dus het is mogelijk om begraven lichamen op te graven om dna te verzamelen. Vorig jaar lukte het Van Kooten en collega’s om honderd onbekende doden een naam te geven, vijfentwintig meer dan in 2019.

Als iemand al een tijdje dood is, is het lichaam niet altijd meer op het oog te identificeren

Hoe identificeer je een onbekende dode?

„Ik krijg aanvragen van de politie en van de bergings- en identificatiedienst van Defensie. Als zij iemand niet op basis van vingerafdrukken of gebitsgegevens kunnen identificeren, maak ik een dna-profiel door bijvoorbeeld uit bloed, spierweefsel, tanden of botresten dna te halen. Zo’n profiel bestaat uit informatie over 23 stukjes dna die niet coderen voor erfelijke eigenschappen. Die verschillen per persoon maar zijn wel genetisch bepaald.

„Hierdoor kunnen we verwantschap tussen familieleden afleiden. Dat doen we voor mensen die al langer dood zijn, maar bijvoorbeeld ook bij recentelijk overleden personen van wie de politie vermoedt om wie het gaat, bijvoorbeeld omdat hij of zij in huis is gevonden. De kans is groot dat het dan om de bewoner gaat, maar als iemand al een tijdje dood is, is het lichaam niet altijd meer op het oog te identificeren. Ik vergelijk dan het dna-profiel van de overleden persoon met het dna van een familielid.”

Waarom kijk je niet naar coderend dna, daar kun je toch veel meer uit afleiden?

„Vanwege de privacy is wettelijk bepaald dat we daar niet naar mogen kijken. Er zijn een paar uitzonderingen. Zo mogen we wel naar de geslachtschromosomen kijken om te bepalen of het een man of een vrouw is. En we mogen de oog- en haarkleur bepalen omdat dat erg kan helpen bij de identificatie als we bijvoorbeeld alleen botten hebben.”

Bij botten die langdurig in de Noordzee hebben gelegen, is het heel moeilijk om nog genoeg dna te verzamelen

Wat gebeurt er als je geen idee hebt om wie het gaat?

„Dan kijken we of er een match is met een profiel in de databank voor vermiste personen. Hierin verzamelen we sinds 2007 profielen van vermiste personen die bijvoorbeeld met behulp van dna uit een tandenborstel zijn gemaakt. Ook bevat het profielen van familieleden van vermiste personen en van onbekende doden. Inmiddels zitten er 3.500 profielen in, waarvan 1.700 van familieleden die iemand missen.

„Als dat geen match oplevert, wordt het profiel opgenomen in de databank van Interpol. Als we daar ook geen match vinden, mogen we het profiel sinds 2012 één keer vergelijken met de profielen van verdachten en veroordeelden in de databank voor strafzaken, mits er geen vermoeden is van een misdrijf. Als dat vermoeden er wel is, wordt het dna-profiel in deze databank opgenomen. Ook wordt het profiel dan automatisch met de profielen in 25 Europese databanken voor strafzaken vergeleken.”

Zou het niet veel handiger zijn om een databank te hebben waar alle Nederlanders in staan?

„Nee, dat zou het werk niet makkelijker maken. Als het profiel van de dode geen match oplevert met het dna van een vermiste persoon, zoek je naar familie. Dan gaat het niet om een een-op-eenmatch. Het systeem selecteert profielen die een kans op verwantschap hebben met de dode. Vervolgens moeten wij samen met Defensie en politie uitzoeken wat de kans is dat het om familie gaat. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken, wil je het liefst alleen data die ertoe doen.”

Lukt het tegenwoordig altijd om een dna-profiel te maken?

„In heel veel gevallen wel. We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in gevoelige technieken om zelfs met het kleinste beetje dna een profiel te kunnen maken. Maar bij botten die langdurig in de Noordzee hebben gelegen, is het heel moeilijk om nog genoeg dna te verzamelen. Dat is vaak allemaal vergaan. Met botten die onder de grond hebben gelegen, lukt het vaak beter, maar ook niet altijd.”

Wij horen en zien veel gruwelijke dingen voorbij komen

Zijn die technieken de reden dat het vorig jaar opvallend vaak lukte om onbekende doden een naam te geven?

„Het is een van de redenen. Politie en Defensie hebben ook veel geïnvesteerd in het onderzoek door bijvoorbeeld familieleden van vermisten aan te moedigen dna af te staan en door vaker onbekende doden op te graven.”

Welke zaak is je het meest bijgebleven?

„In 1995 werd een man dood gevonden in een tentje langs de A10. In 2011 probeerde ik al eens een dna-profiel te maken maar de kwaliteit van het bot was zo slecht dat het niet lukte en daar was ik best teleurgesteld over. Vorig jaar vroeg het coldcaseteam van de politie me het opnieuw te proberen. Toen lukte het wel om een paar dna-kenmerken te achterhalen. Zo werd na 25 jaar duidelijk dat het om een man ging die al sinds 1970 door zijn dochter werd gemist. Dat is toch wel heel speciaal.”

Je ziet veel ellende voorbijkomen. Hoe zet je het van je af?

„Dat is best lastig nu ik veel thuiswerk. Voorheen liet ik alle ellende op het NFI. Wij horen en zien veel gruwelijke dingen voorbij komen. Als mijn werkdag erop zat, liep ik naar huis en daar speelde dat niet. Nu loopt het meer door elkaar en daar moest ik heel erg aan wennen. Gelukkig geven mijn kinderen veel afleiding.”