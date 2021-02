‘Netflix’ met broedende paartjes belooft weer lief en leed

Op het moment dat de camera’s van Beleef de Lente zondagochtend aanfloepen, stellen de hoofdrolspelers niet teleur. Vanuit zijn 120 meter hoge nestkast kijkt de slechtvalk soeverein uit over het bos bij Gemert. Hij is al snel de best bekeken ster. Het is dan ook een vogel met „een enorme fanbase”, zegt Louis van Oort van de Vogelbescherming.

Normaal gesproken zou de zeearend in het Friese natuurpark de Alde Feanen een geduchte concurrent zijn, maar daar weigert de camera vooralsnog dienst. Vanaf zeven uur ’s ochtends kunnen vogelliefhebbers wel terecht bij een bosuil die op twee eieren zit, twee steenuilen die elkaar het hof maken, een kerkuil, een ooievaar en bij misschien wel de spannendste camera van allemaal. Die bij een bosvijver op de Veluwe, waar het een komen en gaan is van drinkende en badderende soorten. Rond het middaguur dienen zich hier binnen een kwartier vinken, merels, kool- en pimpelmezen en een heggenmus aan. Bovendien biedt deze camera kans op zeldzame verschijningen als de kruisbek, appelvink en goudvink.

De bosvijver op de Veluwe trekt allerlei soorten vogels. Beeld Vogelbescherming

Beleef de lente is een initiatief van de Vogelbescherming en wordt dit jaar voor de vijftiende keer georganiseerd. Het succes van vorig jaar valt moeilijk te overtreffen. Toen Nederland schrok van het coronavirus en massaal thuisbleef, telde ‘community-manager’ Van Oort 1,8 miljoen unieke bezoekers van de site. De jaren ervoor waren dat er tussen de 800.000 en een miljoen. Zondagochtend is het ook druk. Van Oort: „Op ieder moment zo’n tweeduizend kijkers.”

Zeearenden op hun nest. Beeld Vogelbescherming

‘Als ik wat hoor, ga ik kijken’

Onder hen is Nina Kuijer uit het Limburgse Urmond, die Beleef de Lente haar „eigen Netflix” noemt. „Als de camera’s aan het einde van de zomer uitgaan, denk je wel; het duurt nog zo lang tot ze weer aangaan”, zegt Kuijer. Officieel begon het filmen zondagochtend om half acht, maar Kuijer zat al om zeven uur te kijken. „Er is veel te zien. Veel vogels zitten al in de kast of op het nest. Dat is vroeg. We zien het steeds verder naar voren schuiven.”

Zit je een halve dag te kijken, maar mis je zo’n hoogtepunt omdat je even koffie ging zetten

Wat er leuk is aan het kijken naar een vogel op een nest? „Dat zijn de hoogtepunten”, legt Kuijer uit. „Als er een ei wordt gelegd, als de jongen uitvliegen, of als er wordt gevochten tussen twee mannetjes.” Zit je een halve dag te kijken, maar mis je zo’n hoogtepunt omdat je even koffie ging zetten? Vrees niet. Kuijer is een van de tachtig vrijwilligers van Beleef de Lente. Ze maakt videofragmenten, waarin de hoogtepunten worden verwerkt. Zelf mist ze ook weleens wat. „Vaak heb ik de beelden aan staan met het geluid erbij. Als ik dan wat hoor, ga ik kijken. Als ik wat mis, word ik getipt door andere kijkers”, zegt Kuijer.

Slechtvalken in hun nestkast. Beeld Vogelbescherming

NIet bijvoederen

In de chat worden de hoogtepunten druk becommentarieerd. „Ze geven een showtje weg vanmorgen”, schrijft ‘Kuiko’ als de slechtvalken regelmatig met prooi bij hun nestkast landen. Voor wie het allemaal niet op de voet heeft gevolgd, geeft hij een „korte samenvatting”. Kuiko: „Er zijn derde en vierde valken in de buurt geweest, maar ik heb geen enkele echte strijd gezien.” Het kan er namelijk ruig aan toe gaan. Het vrouwtje dat nu regelmatig bij de nestkast verschijnt, heeft in 2018 het toen broedende vrouwtje in de lucht gegrepen. ‘Geslagen’ in vogelaarstaal. Ze maakte haar werk af op de vierde ring van de zendtoren waar de nestkast staat.

Lees ook: Gluren bij broedende vogels

Dit soort taferelen kunnen ook in de chat tot flink wat beroering leiden. Fans van de slechtvalk zijn volgens community-manager Van Oort gemiddeld net wat feller dan die van zeg, de huismus. „Zo’n vogel straalt veel kracht en felheid uit. Dat merk je in de chats.” Als de jongen dood dreigen te gaan, omdat hun moeder niet meer leeft dan is er al snel ruzie in de chat. Van Oort: „Sommige bezoekers eisen dan dat wij gaan bijvoederen. Dat doen we niet, het blijft de natuur. Voor- en tegenstanders vliegen elkaar dan soms wel in de haren.”

Lees ook: Gluren bij broedende vogels als troost bij het thuiszitten