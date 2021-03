Knallen voor de baby – en voor de likes

Vorige week zondag knutselde Chris Pekny in zijn garage in Liberty, New York, aan een zelfgemaakte vuurwerkbom. De zaak ontplofte en zijn ongeboren kind had op slag geen vader meer. Zijn broer Michael raakte gewond door rondvliegende scherven. De politie houdt het op een ongeluk; de knutselgrage Pekny wilde met zijn explosief de bekendmaking van het geslacht van zijn eerste kind opluisteren op een zogeheten gender reveal party.

De ontijdige ontploffing in Liberty was niet het eerste ongeluk met dit ritueel, waarbij het geslacht van het ongeboren kind wereldkundig wordt gemaakt door roze dan wel blauwe kleuren. Op YouTube staan duizenden filmpjes met ballonnen die uit een doos komen, vulling uit een taart, glitters uit een confettikanon, water uit een slang, krijtstof uit een piñata, rook uit een uitlaatpijp. Of kleurstof die is verborgen in een explosief. Chris Pekny is niet de eerste dode die slachtoffer werd van die laatste variant.

In oktober 2019 kwam een 56-jarige vrouw in Knoxville, Iowa, om het leven. Haar familie had al twee dagen geëxperimenteerd met een explosief om het geslacht van haar kleinkind te onthullen. Uiteindelijk hadden ze een metalen pijp op een plaatje gelast, met een gaatje in de zijkant voor een lont. De pijp hadden ze gevuld met explosief poeder en kleurpoeder en het geheel hadden ze afgedekt en dicht geplakt. Toen de lont werd ontstoken, reageerde het bouwsel als een pijpbom, aldus de plaatselijke politie. „In plaats van dat het kleurpoeder uit de bovenkant plofte, explodeerde de houder en vlogen stukken metaal in het rond.” De 56-jarige grootmoeder stond op vijftien meter afstand, maar werd dodelijk geraakt door een scherf.

Verdrietige ongelukken

„Ik dacht dat de Covid-19-pandemie een rem op de gender reveal party’s zou zijn”, zegt Carly Gieseler, universitair docent bij de faculteit communicatiewetenschappen aan de hogeschool van York, New York. „Maar mensen willen het hoe dan ook vieren, en vooral: op sociale media laten zien dat ze het vieren. En kennelijk weerhouden verdrietige ongelukken als deze hen er ook niet van telkens grotere spektakels op te tuigen. Ze bedenken toeren met wilde dieren, met geweren, met explosies, het moet steeds gekker. Dat is een alarmerende vaststelling.”

Gieseler schreef het boek Gender-Reveal Parties As Mediated Events: Celebrating Identity in Pink and Blue (2019 – het was af voordat de eerste dode was gevallen) waarbij ze vooral inging op de rolbevestigende aspecten van de sekse-feestjes. „Er is een hele industrie opgezet van blauwe en roze producten om deze evenementen aan te kleden.” Ze vindt het vreemd dat „juist in deze progressieve tijd, waarbij de rol van gender vloeibaar lijkt te zijn geworden, dit ritueel op een heel traditionele manier de sekseverschillen bevestigt”.

Ze krijgt bijval vanuit onverwachte hoek. De bedenker van het ritueel heeft spijt van haar uitvinding. In 2008 zette Jenna Karvunidis een filmpje online waarin zij een taart doorsneed en de vulling zichtbaar werd: roze, voor de dochter die zij verwachtte.

Wie nu haar website bezoekt, leest: „Jenna Karvunidis is een schrijver, moeder en rechtenstudent in Los Angeles. Ze wordt alom beschouwd als de ‘uitvinder’ van de gender reveal party en zij heeft een boodschap: STOP.” Er staat een foto bij van haar gezin, met drie dochters: de jongsten in jurkjes, de oudste in een pak.

Nijlpaard en krokodil

Gieseler bekeek duizenden filmpjes online en zag het ritueel razendsnel winnen aan populariteit én aan spektakel. Een oorspronkelijk intiem moment tussen de vader en de moeder is een show geworden waarin de ouders zichzelf op een sensationele manier niet alleen aan hun uitgenodigde familie en vrienden presenteren, maar ook en vooral aan een online-publiek. Zo schoot een agent van de grenspolitie van verre op een met kleurstof en het explosief Tannerite gevuld hokje in een leeg stuk woestijn in Arizona. Dit bouwsel explodeerde wel zoals bedoeld: op het filmpje is te zien hoe het hokje in blauwe rook opgaat. Maar de explosie zette ook het droge gras in brand. Het leidde tot de zogenoemde Saw Mill Fire, die voor meer dan acht miljoen dollar schade zou veroorzaken. De agent, die meteen de brandweer had gebeld, trof een schikking met justitie, geeft nu voorlichting voor de Forest Service en verplicht zich de schade geheel te vergoeden.

„Spektakel is een munteenheid op sociale media”, zegt Gieseler. Ze zag hoe ouders een met kleurstof gevuld watermeloen in de bek van een nijlpaard gooiden, anderen deden hetzelfde met een krokodil. Ouders sprongen uit een vliegtuig voor een skydive, waarbij een rookbom het geslacht van het kind moest aanduiden. „Wie laat nou een zwangere vrouw uit een vliegtuig springen?”

Het spektakel is niet alleen bedoeld om zoveel mogelijk kijkers en likes te krijgen, denkt Gieseler. „Het zijn vaak nogal gewelddadige manifestaties, met dingen kapot slaan, met schieten, met auto’s. Je krijgt de indruk dat het ook de bedoeling is om de haast mystieke, intieme zwangerschap het mannelijk domein in te trekken.” Dat zou de gender reveal parties verklaren met alleen mannen, waarop de vader bijvoorbeeld een met kleurstof gevulde basketbal door de ring kapot moet dunken. Of de jonge vader die in de camera kijkt en zegt dat hij en zijn vrouw wel een kleurige taart hadden overwogen, maar dat ze toch geen betere manier konden verzinnen om het geslacht van hun kind te openbaren dan „door iets op te blazen”.