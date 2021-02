Kiezer maakt het Rutte in tv-debat moeilijk

Dat premier Mark Rutte (VVD) weinig te duchten heeft van zijn meeste uitdagers, was voorafgaand aan het RTL-debat op zondagavond, het eerste televisiedebat tussen zes lijsttrekkers, al wel duidelijk. Rutte kent zijn tegenstanders, debatteert zich behendig onder hun beschuldigingen uit, en gaat onbewogen door. Maar dit debat kende een andere opzet, die Rutte ontregelde.

De zes lijsttrekkers – naast Rutte ook Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks) – moesten niet alleen met elkaar in debat, maar ook met een kiezer. Rutte werd tegenover Kristie Rongen geplaatst. Zij is gedupeerde in de Toeslagenaffaire, die overigens had geleid tot de val van het derde kabinet-Rutte. Rongen vroeg enkele malen waarom Rutte weliswaar was afgetreden, maar geen ontslag had genomen, zoals minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) dat wel had gedaan. „Wij zaten als ratten in de val. U bent daar ook schuldig aan”, zei ze. Rutte zei dat hij zichzelf ook die vraag had gesteld: kan ik wel aanblijven als demissionair premier, en als premier van een eventueel kabinet-Rutte IV na „zo’n schandvlek”? Maar, vindt hij: „Er zijn ook veel dingen goed gegaan, daar ben ik trots op.”

Rongen: „Collega’s hebben hun verantwoordelijkheid genomen. U niet.”

Rutte zei dat hij zich „het snot voor de ogen werkte” om slachtoffers zoals zij tegemoet te komen. Maar Rongen nam keer op keer geen genoegen met zijn antwoord, en bracht de VVD-lijsttrekker veel verder in het nauw dat de vijf andere lijsttrekkers konden doen.

De zes lijsttrekkers waren geselecteerd op basis van het huidige aantal Kamerzetels en op de stand in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van Kantar, Ipsos en I&O Research, daardoor viel bijvoorbeeld Lilianne Ploumen (PvdA) af.

Tijdens het debat, dat bestond uit korte rondes over onderwerpen als corona, klimaat en diversiteit, was het voor de lijsttrekkers lastig zich echt te onderscheiden.

Niet Rutte, maar Geert Wilders bleek voor veel lijsttrekkers een aantrekkelijk doelwit. Sigrid Kaag (D66) viel hem hard aan toen het over racisme ging.

Wilders had net gezegd niets voor een diversiteitsquotum te voelen, waarna zij zei dat hij „bewust aan discriminatiepolitiek doet”. Over de stelling dat in een volgend kabinet minimaal 10 procent van de bewindspersonen een diverse achtergrond moet hebben, trokken Kaag en Jesse Klaver eensgezind op. Maar het schisma op links kwam ook aan het licht, want Lilian Marijnissen (SP) zei dat het niet over diversiteit in de top moet gaan, maar over gelijke kansen in het algemeen.

