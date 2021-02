Het filmfestival van Berlijn kiest voor een middenweg

Maandag begint de 71 editie van de Berlinale, maar de inwoners van Berlijn zullen er niet veel van merken. Het festival vindt online plaats – stevig bekort en met een minder omvangrijke filmselectie. Filmprofessionals en pers konden zich online accrediteren. Voor het publiek hoopt de festivalleiding in juni nog een tweede deel van het festival te organiseren in 10 bioscopen in de stad, inclusief uitgerolde rode lopers en hoog bezoek van sterren uit Hollywood.

Nieuwe films van erkende arthouse-grootheden zoals Céline Sciamma (Petite Mamam) , Xavier Beauvois (Albatros) Hong Sansoo (Introduction) gaan komende week in Berlijn in wereldpremière. Maar de films zullen uitsluitend – steeds voor 24 uur – te zien zijn voor de geaccrediteerde festivalgangers op de website van het festival. Buiten competitie gaat onder meer de muziekdocumentaire Tina in première; de eerste grote documentaire waaraan de legendarische zangeres Tina Turner meewerkte.

Een volgende opmerkelijke innovatie is dat het festival niet langer prijzen zal uitreiken voor beste acteur en beste actrice, maar alleen nog een genderneutrale onderscheiding kent voor ‘beste acteur in een hoofdrol’ en ‘beste acteur in een bijrol’. Wie zich met geen van beide genders placht te identificeren, hoeft zich dus ook niet langer uitgesloten te voelen.

Jury bestaat uit winnaars

De jury, die dit jaar volledig is samengesteld uit voormalige winnaars van de Gouden Beer, zal wel naar Berlijn komen om samen de films op groot doek te zien en te bediscussiëren. De juryleden worden in quarantaine gehouden en zullen zich uitsluitend verplaatsen tussen hotel en filmzaal.

De jury kent geen voorzitter, omdat alle winnaars van de Gouden Beer gelijk zijn. De juryleden zijn Nadav Lapid (Israël), Adina Pintilie (Roemenië), Ildikó Enyedi (Hongarije), Gianfranco Rosi (Italië) en Jasmila Zbanic (Bosnië). Jurylid Mohammad Rasoulof staat onder huisarrest wegens een conflict met de autoriteiten in Iran. Hij zal de films thuis in Teheran moeten bekijken.

De Berlinale selecteerde liefst vier films uit eigen land voor de competitie, die bestaat uit 15 films. Maar twee Duitse producenten waren niet bereid om hun films online beschikbaar te maken. Daarom zal het alleen voor de jury mogelijk zijn om de competitie in zijn geheel te beoordelen. Filmjournalisten zullen achteraf niet volledig kunnen inschatten of de jury de juiste keuzes wist te maken.

Voor filmfestivals tijdens corona zijn de opties beperkt. Toen het filmfestival van Cannes vorig jaar niet doorging, maakte het festival wel de titels bekend van de geselecteerde films. De impact daarvan was gering. Zonder filmvertoningen en zonder aanwezigheid van media heeft zelfs het kwaliteitsstempel van Cannes niet zoveel betekenis. De meeste grote filmfestivals kozen er daarna later voor om toch een online-editie te organiseren, voor zowel de pers als het publiek.

Haken en ogen

Die keuze is niet zonder haken en ogen in de filmwereld. Veel filmmakers en andere betrokkenen zien met lede ogen aan hoe de huiselijke consumptie van ‘content’ op streaming-apps de bioscoop verdringt. Berlijn koos daarom voor een middenweg.

De huidige festivalleiding, Carlo Chatrain en Mariette Riesenbeek, is pas vorig jaar aangetreden. Zij houden het erop dat het publiek niet zit te wachten op nóg meer films om online thuis te streamen. Met een festival in twee etappes blijft tenminste een deel van de bioscoop-ervaring overeind. Of het vervolg van het festival in juni daadwerkelijk zal kunnen plaatsvinden blijft vooralsnog twijfelachtig.

Het héle festival naar juni verplaatsen was geen optie. Dan zou de Berlinale botsten met het filmfestival van Cannes. Die strijd kan Berlijn nooit winnen. Ondertussen is er in de afgelopen periode een prop ontstaan van nieuwe films, die snakken naar distributie. Om die reden is er nu toch een festival voor professionals, waar de komende week zaken kunnen worden gedaan. Ook zal de online editie broodnodige media-aandacht generen voor films. Dat is tenminste de hoop.

In Cannes is een filmfestival dat uitsluitend toegankelijk is voor media en professionals al decennia staande praktijk. Maar voor Berlijn is de huidige compromisoplossing pijnlijk. Het festival ontleent een groot deel van zijn identiteit aan het brede publieksbereik. In een normaal jaar verkoopt de Berlinale zo’n 330.000 bioscoopkaartjes. Het festival loopt dus ook veel geld mis. Als het festival in juni wel met publiek kan plaatsvinden zal dat alleen in sterk afgeslankte vorm zijn.