GroenLinks-leider Klaver wil onderzoek Tweede Kamer naar zaak Graus

GroenLinks-voorman Jesse Klaver wil dat het presidium van de Tweede Kamer een onderzoek begint naar de zaak rondom PVV-kamerlid Dion Graus. Dat zei Klaver zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

Vrijdag had GroenLinks-fractielid Kathalijne Buitenweg als eerste parlementslid publiekelijk gereageerd op de zaak. „Het presidium zal aan de fractie moeten vragen hoe ze hiermee omgaan. We kunnen seksueel geweld alleen effectief bestrijden als we heel duidelijk maken dat het onaanvaardbaar is”, zei zij tegen NRC, nadat ze ook op Facebook een bericht over de zaak had geplaatst. Klaver zei in Buitenhof „100 procent” achter zijn fractiegenoot te staan. „Ik vind dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de Tweede Kamer om te onderzoeken of het slachtoffer voldoende is gehoord, of er vertrouwenspersonen zijn bij de PVV en of hier voldoende onderzoek naar wordt gedaan”, aldus Klaver.

Uit onderzoek van NRC bleek eerder deze maand dat Dion Graus zijn voormalige echtgenote heeft aangezet tot seks met zijn particuliere beveiligers. Ten minste een keer vond de seks plaats in het gebouw van de Tweede Kamer, in het kantoor van Graus. Hij noemde de berichtgeving zelf „nogal uit verband gerukt” en „deels onrechtmatig verkregen”. PVV-leider Geert Wilders noemde de kwestie op de radio „opnieuw opgehaalde ouwe meuk”.

Denk-leider Farid Azarkan ging in het NPO Radio 1-debat in aanloop naar de verkiezingen vrijdag ook in op de zaak. Volgens Azarkan behandelt de islam, de ideologie die volgens Wilders weinig respect toont voor onder meer vrouwen en homo’s, vrouwen met meer respect dan de partij van Wilders.

Lees ook: De wereld van Dion