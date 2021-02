Eerste tv-debat tussen lijsttrekkers zes grootste partijen

Eerste grote tv-debat begint om 21.25 uur

De lijsttrekkers van de zes grootste partijen debatteren deze zondagavond vanaf 21.25 uur met elkaar in het RTL Verkiezingsdebat. In dit liveblog volgt NRC het debat. Onder andere de corona-aanpak, klimaat, economie en diversiteit zullen aan bod komen.

Het debat is het eerste grote live tv-debat in aanloop naar de Tweede Verkiezingen van 17 maart. De lijsttrekkers die meedoen zijn; Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks). De deelnemers zijn geselecteerd op basis van het huidige aantal Kamerzetels en de stand in de Peilingwijzer, waardoor onder meer Lillianne Ploumen (PvdA) is afgevallen. Het debat staat onder leiding van Frits Wester en Jetske Schrijver en is via RTL Z te zien met gebarentolk.

Afgelopen vrijdag debatteerden de lijsttrekkers van alle partijen die momenteel een zetel hebben in de Tweede Kamer in het NOS Radiodebat. Het was de officieuze start van het debatseizoen. Verschillende lijsttrekkers vielen Rutte aan, die op eenzame hoogte staat in de peilingen. Rutte was goed voorbereid en ging zelf ook in de aanval. Het waren de inleidende beschietingen van de campagne. De verwachting is dat Rutte zondagavond weer het doelwit zal zijn van de andere lijsttrekkers.

