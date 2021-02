Derde tiener gedood in week tijd in Parijse regio

In de noordelijke Parijse buitenwijk Bondy is vrijdag een vijftienjarige jongen doodgeschoten na een ruzie. De moord volgt kort op de gewelddadige dood van twee andere tieners, vorige week in de Essonne ten zuiden van Parijs. De vijftienjarige Aymen bevond zich in een buurthuis in Bondy toen hij vanaf de straat werd doodgeschoten. Getuigen hadden de jongen kort tevoren zien ruziemaken met twee anderen; buurtwerkers hadden hen uit elkaar moeten halen.

Zaterdag hebben de daders — een 17-jarige en een 27-jarige — zich vrijwillig bij de politie gemeld. De dood van Aymen komt op een moment dat de Parijse regio in de ban is van tienerbendegeweld. Begin vorige week werden in de Essonne binnen een etmaal twee veertienjarigen doodgestoken op twee verschillende plekken. De vermeende daders zijn zestien en vijftien jaar oud.

De doden in de Essonne hadden schijnbaar niets met elkaar te maken, maar zij vonden allebei plaats in het kader van de rivaliteit tussen jongerenbendes. Donderdag was er in de Essonne opnieuw een bendegevecht waarbij één jongere zwaargewond raakte. De recente reeks van geweld begon half januari toen de vijftienjarige Yuriy zwaar werd toegetakeld door een bende jongeren in het vijftiende arrondissement van Parijs. Een video van de aanranding ging rond op sociale media en veroorzaakte grote verontwaardiging, ook bij politici en beroemdheden.

Zinloos geweld?

Maar daar waar Yuriy eerst werd voorgesteld als een slachtoffer van zinloos geweld, bleek er al snel meer aan de hand te zijn. Zijn aanranding bleek een strafexpeditie te zijn voor een ander gevecht vijf dagen eerder. Daarbij had de bende waarvan Yuriy deel uitmaakte een jongere van een rivaliserende groep uit Vanves ten zuiden van Parijs afgetuigd. Ook van dat eerste gevecht was een video gemaakt, de politie heeft op basis van het beeldmateriaal elf jongeren geïdentificeerd en in staat van beschuldiging gesteld.

Bendegeweld is in Frankrijk geen nieuw fenomeen: alleen al in de Parijse regio zijn in 2020 drie jongeren gedood en 280 gewondgeraakt bij confrontaties tussen bendes. Tegelijk is het fenomeen statistisch gesproken juist op zijn retour sinds 2016, toen in heel Frankrijk negen doden vielen bij bendegeweld.

Wel lijkt de aard van het geweld te zijn veranderd. „Iemand doden of in een coma doen belanden is een manier geworden om geschillen op te lossen”, zegt expert Maurice Berger in Le Figaro. Ook zouden sociale media zoals TikTok of Snapchat, waar de bendes hun exploten graag delen, een katalysator-effect hebben. Of de dood van de vijftienjarige Aymen in Bondy ook met bendegeweld heeft te maken, of met een persoonlijk conflict, staat nog niet vast.