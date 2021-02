De Debussy-minuten zijn nauwelijks aan te wijzen, zo organisch klinkt het geheel

Opera Usher van Annelies Van Parys/Claude Debussy door Opera Vlaanderen. Muzikale leiding: Marit Strindlund. Regie: Philippe Quesne. Gezien: 27/2 live op YouTube. Inl.: operaballet.be ●●●●●

Debussy was een liefhebber van de psychologische griezelverhalen van Edgar Allan Poe. In zijn laatste jaren werkte hij aan een opera naar het verhaal The fall of the house of Usher, waarvan hij bij zijn dood in 1918 drie verschillende libretti en zo’n twintig minuten muziek had geschreven. Op dat fundament hebben componist Annelies Van Parys en librettist Gaea Schoeters hun opera Usher gebouwd, die precies een eeuw na Debussy’s dood te zien was bij de Berlijnse Staatsoper. Opera Vlaanderen streamde zaterdagavond live de première van een sterke nieuwe productie.

Roderick en Madeline zijn de laatste telgen van het gedoemde geslacht Usher. De destructieve folie à deux van de tweeling wordt overtuigend gezongen en geacteerd door bariton Ivan Thirion en sopraan Alexandra Büchel. Waar Poe vooral boorde naar de psychologie van de waanzin, gaf Debussy een hoofdrol aan de sinistere Dokter (tenor Daniel Arnaldos) als manipulator – een bijfiguur bij Poe. Van Parys en Schoeters trekken die lijn door. Het is de akelige Dokter die Roderick ervan overtuigt dat Madeline gestorven is, waarna ze haar levend begraven.

Dit is de driehoeksverhouding die de Vriend (bariton Martin Gerke) aantreft wanneer hij het huis Usher betreedt. Met zijn lange sluike haar en houthakkershemd lijkt hij een vreedzame normaliteit te vertegenwoordigen, maar hij kan zijn jeugdvriend Roderick, die hem een wanhopige brief heeft gestuurd, niet redden. Volgens Roderick is ontsnapping uit de Usher-ruïne onmogelijk – een self-fulfilling prophecy. ‘De enige echte gevangenis is angst,’ riposteert de Vriend.

Van Parys en Schoeters maakten samen eerder de Hitchcock-opera Private view. In Usher is het drama pregnanter, doordat de plot simpeler en tegelijkertijd ongrijpbaarder is. Is de Dokter de belichaming van het Kwaad? Straft hij de tweeling voor hun liefde omdat hij zelf zijn zinnen op Madeline had gezet? Van Parys’ broeierige, beklemmende muziek lispelt haar antwoorden en zit de personages dicht op de huid.

De trailer voor Private View:



Sowieso bezit Van Parys een gave voor het incorporeren van bestaande muziek die haar nabij is. Eerder omlijstte ze Janaceks Dagboek van een verdwenene al met suggestieve nieuwe noten, waarbij het resultaat meer was dan de som der delen. Hoewel Usher twintig Debussy-minuten bevat zijn ze nauwelijks aan te wijzen, zo organisch klinkt het geheel. Belangrijker nog: de vraag waar de grens loopt vervaagt al snel. Bovendien had Debussy nog geen maat georkestreerd, dus de kolkende en fonkelende klankmengsels, met eigenzinnige kleuren als accordeon, zijn vintage Van Parys. Het operaorkest speelt uitstekend onder Marit Strindlund.

Angst, macht en waarheid: Usher is een actuele opera. Het regieconcept van Philippe Quesne plaatst het claustrofobische drama in een witte kamer, maar door de ramen schemeren gothic-glimpen van de grote boze buitenwereld. Een onheilspellend fluisterend koor verklankt de stemmen in Rodericks hoofd, maar óók de goegemeente buiten de instortende kasteelmuren. Nergens ligt het er dik bovenop, maar des te sterker resoneert daardoor de incestueuze ménage a trois van Usher met de actualiteit. Zo leest Madeline de roman American Psycho uit 1991, waarin Wall Street-bankier en seriemoordenaar Patrick Bateman een groot bewonderaar is van vastgoedcharlatan Donald Trump.