AZ wint met 4-2 van Feyenoord, PSV en Ajax spelen gelijk

AZ heeft zondag met 4-2 gewonnen van Feyenoord. Een belangrijke rol was weggelegd voor Myron Boadu die maar liefst driemaal scoorde tegen de club uit Rotterdam. Dankzij de winst behoudt de club zicht op de tweede plaats in de Eredivisie die aan het einde van het seizoen een ticket voor de voorronde van de Champions League oplevert. AZ verkleinde de achterstand op PSV tot twee punten. Feyenoord zakte dankzij het verlies naar de vijfde positie en heeft acht punten minder dan PSV.

Marcos Senesi en Luis Sinisterra brachten Feyenoord voor rust op voorsprong. Mryon Boadu maakte tweemaal gelijk en profiteerde na rust van een blunder van doelman Justin Bijlow (3-2). Teun Koopmeiners bepaalde de eindstand met een benutte strafschop.

PSV-Ajax eindigt in gelijkspel

Eerder op de dag slaagde PSV er niet in te winnen van Ajax. De club leek op weg naar de zege, maar in blessuretijd scoorden de Amsterdammers de gelijkmaker. Het werd 1-1. Ajax behoudt zo zes punten voorsprong op PSV en heeft ook nog een wedstrijd meer te spelen.

In een tegenvallende topper, met veel balverlies aan beide kanten, maakte PSV’er Eran Zahavi het openingsdoelpunt. In de 39e minuut scoorde hij uit een vrije trap. Naarmate de tweede helft vorderde nam Ajax steeds meer risico. PSV leek ruim tien minuten voor tijd via invaller Yorbe Vertessen het duel te beslissen, maar die treffer werd wegens hands afgekeurd.

De zege leek niet meer in gevaar te komen, maar Ajax maakte dankzij een strafschop van Dusan Tadic in de 92e minuut de gelijkmaker. Die penalty werd gegeven na hands van Denzel Dumfries. (NRC/ANP)