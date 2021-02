Ruim 850 kalveren die al maanden vastzitten op zee worden afgemaakt

De ruim 850 kalveren die al maanden op een vrachtschip ronddobberen op de Middellandse Zee, worden afgemaakt. Dat heeft het Spaanse ministerie van Agricultuur zaterdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. De dieren zitten al maanden vast op het schip Karim Allah omdat geen enkel land ze aan wal wilde laten omdat gevreesd werd dat ze blauwtong hebben.

De dieren werden half december in het Spaanse Cartagena ingeladen, met als doel verkocht te worden in Turkije. Dat land weigerde de kalveren echter aan te nemen, vanwege signalen van een blauwtonguitbraak aan boord. Vervolgens is gepoogd de dieren in Libië en enkele andere landen te verkopen, maar ook die wilden ze niet hebben. Eerder deze week kwam het schip terug in Cartagena.

De gezondheid van de kalveren is de afgelopen weken flink achteruit gegaan. Zeker vijftien maar mogelijk zelfs honderd dieren zijn gestorven en Spaanse inspecteurs concludeerden vrijdag dat 85 procent van de dieren ernstige huidafwijkingen hebben en „een groot deel” problemen met hun spijsvertering. Omdat deze zieke dieren niet meer verkocht kunnen worden, is het volgens de inspecteurs beter om ze te slachten. Of de kalveren ook blauwtong hebben, is nog altijd onbekend. Volgens de eigenaar van het schip, het Libanese bedrijf Talia Shipping Line, is dit niet het geval.

Nog een schip

Dierenrechtenorganisaties uiten al weken hun zorgen over de dieren. In Cartagena is afgelopen tijd gedemonstreerd tegen de manier waarop wordt omgegaan met de kalveren en meerdere organisaties roepen de Spaanse en Europese autoriteiten op de kwestie te onderzoeken.

Hierbij speelt mee dat de zaak niet op zichzelf staat: voor de Turkse kust ligt nog een vrachtschip (Elbeik genaamd) met honderden kalveren aan boord voor wie dezelfde afloop dreigt. Ook dat schip is na vertrek uit Spanje door Turkije, Libië en andere landen geweigerd vanwege een vermeende uitbraak van blauwtong aan boord.