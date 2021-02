Pionier in hiv-onderzoek Charles Boucher (63) overleden

Arts-viroloog en hoogleraar Charles Boucher is vrijdagochtend op 63-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Utrecht. De onderzoeker was werkzaam bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, waar hij aan de basis stond van internationaal onderzoek naar hiv en hepatitis c. Ook richtte hij Virology Education op, een bedrijf dat wereldwijd conferenties en medisch onderwijs in virologie organiseert.

Boucher was sinds 2008 hoogleraar antivirale therapie. Hij wordt door zijn collega’s van het universitair medisch centrum geroemd om zijn ontdekkingen die hebben bijgedragen aan de effectieve behandeling van hiv die tegenwoordig beschikbaar is. Aan het begin van zijn carrière als onderzoeker ontdekte hij mechanismen waarmee hiv resistent kan worden tegen de medicijnen die destijds werden gebruikt voor de behandeling. Die behandeling werd vervolgens verbeterd. Hiv, of humaan immunodeficiëntievirus, veroorzaakt de ziekte aids.

Aan het denken zetten

Bij de universiteit coördineerde hij een programma waarin studenten werden aangemoedigd om naast hun medische curriculum ook wetenschappelijk en maatschappelijk werk te doen. „We moeten ze aan het denken zetten, zodat ze terug kunnen komen om ons uit te dagen was een van zijn favoriete uitdrukkingen”, schrijven zijn collega’s van het Erasmus MC in een in memoriam. Dat deed hij op creatieve manieren: zo leerden zijn studenten eens met behulp van de tv-serie House beter klinisch te redeneren.

In de rouwadvertenties van meerdere landelijke kranten, waaronder in NRC, noemen onder anderen de bekende virologen Ab Osterhaus en Marion Koopmans Boucher een „sprankelende persoonlijkheid met enthousiasme voor onderzoek en patiëntenzorg” die veel jonge mensen heeft geïnspireerd.

Boucher laat een vrouw en vijf kinderen achter. Hij overleed volgens zijn werkgever in het bijzijn van zijn dierbaren. Waaraan hij is overleden, is niet bekendgemaakt.