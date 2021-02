Nigeriaanse bende laat ontvoerde scholieren Kagara vrij

In de westelijke Nigeriaanse deelstaat Niger zijn zaterdag 42 ontvoerde mensen, onder wie 27 scholieren van een kostschool, vrijgelaten door een gewapende bende. Dat heeft de gouverneur van Niger laten weten op Twitter. Het is onduidelijk of er losgeld is betaald. De vrijlating komt een dag nadat een onbekend aantal meisjes ontvoerd werden uit een school in Jangebe in de deelstaat Zamfara, in het noordwesten van het Afrikaanse land.

De 42 ontvoerde mensen werden een week geleden meegenomen door de groep criminelen. Dat gebeurde bij een middelbare school in het Kagara-district, die ‘s nachts rond 02.00 uur werd bestormd, meldt persbureau Reuters. Bij die inval kwam een jongen om het leven. Naast de scholieren werden drie personeelsleden en twaalf familieleden ontvoerd.

Massa-ontvoeringen van schoolkinderen door gewapende groepen komen veel voor in met name de noordelijke Nigeriaanse deelstaten. De daders zijn vaak bewapend en bewegen zich op motoren. Zo werden in december bij twee ontvoeringen in de Nigeriaanse deelstaat Katsina honderden kinderen gekidnapt. De islamitische terreurgroep Boko Haram die actief is in de regio eist geregeld de verantwoordelijkheid op, al gaat het volgens de lokale autoriteiten vaak om „lokale bandieten” die al bekend waren bij de politie.

In april 2014 werd Boko Haram wereldnieuws door de ontvoering van bijna driehonderd meisjes van een school in het stadje Chibok. Het leidde tot de internationale campagne ‘Bring Back Our Girls’, met gelijknamige hashtag op sociale media, waaraan onder anderen door Michelle Obama aandacht werd besteed.

De gouverneur van Niger maakte het nieuws over de vrijlating bekend: