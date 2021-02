Myanmarese ambassadeur ontslagen om opmerkingen over staatsgreep

De Myanmarese ambassadeur bij de Verenigde Naties Kyaw Moe Tun is zaterdag ontslagen. Dat is bekendgemaakt op staatstelevisie, meldt persbureau Reuters. Kyaw Moe Tun zei een dag eerder bij de algemene vergadering van de VN dat de militaire staatsgreep van begin deze maand „op welke manier dan ook” teruggedraaid moet worden.

De ambassadeur maakte vrijdag duidelijk loyaal te blijven aan de afgezette, democratisch verkozen regering van leider Aung San Suu Kyi - tot onvrede van de militaire machthebbers. Volgens de legerleiding heeft Kyaw Moe Tun met zijn uitspraken zijn „land verraden”. Ook zou hij zijn „macht en verantwoordelijkheden als ambassadeur hebben misbruikt”.

De onrust in Myanmar sinds de coup op 1 februari houdt aan. Dagelijks gaan duizenden Myanmarezen de straat op om zich uit te spreken tegen de legerleiding en de staatsgreep. Zij eisen onder meer de vrijlating van Aung San Suu Kyi en het herstel van haar regering. Volgens mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners zijn zaterdag honderden demonstranten gearresteerd bij demonstraties op verschillende plekken in het land. Volgens persbureau AFP zijn ook zeker drie journalisten opgepakt.

Bij de demonstraties zet de politie steeds vaker geweld in. Volgens persbureau AFP is zaterdag in de stad Mangoon geschoten met rubberen kogels, volgens persbureau AP is in Dawei eveneens geweld ingezet. Er gingen geruchten rond dat een vrouw in Monywa was doodgeschoten; maar dit is volgens AP niet het geval.