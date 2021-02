Massale gevangenisuitbraak in Haïti, bekende bendeleider omgekomen

Honderden gevangen hebben deze week kunnen ontsnappen uit een gevangenis in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. Vrijdag maakten Haïtiaanse autoriteiten bekend dat bij gewelddadigheden in en rond de Croix-des-Bouquetsgevangenis 25 mensen om het leven kwamen. De uitbraak vond plaats op donderdag: zo’n vierhonderd gedetineerden wisten vrij te komen. De gevangenisdirecteur is omgekomen.

Nog zeker tweehonderd gevangen zijn voortvluchtig, heeft minister Frantz Exantus (Communicatie) vrijdagavond laten weten. Bij acties om ontsnapte gedetineerden weer op te pakken is vrijdag Arnel Joseph omgekomen, een van de belangrijkste bendeleiders van Haïti die in 2019 werd gearresteerd. Joseph zou vanuit Port-au-Prince hebben willen vluchten naar de regio Artibonite, een departement in het land dat eerder gold als Josephs uitvalsbasis. Politieagenten probeerden de motor waarop hij zat bij een controlepost aan te houden, waarna een vuurgevecht volgde.

Veel burgers omgekomen bij gewelddadigheden

De autoriteiten hebben geen details willen delen over de massale ontsnapping, schrijven internationale persbureaus. Er loopt een onderzoek naar hoe de uitbraak kon plaatsvinden. Daarnaast moeten alle doden, onder wie de directeur en zeker zeven gevangenen, nog worden geïdentificeerd. Onder de doden zijn ook „vreedzame burgers die tijdens de vlucht door de gevangenen werden aangevallen”, meldde Exantus.

Persbureau AP citeert omwonenden die zagen hoe op beveiligers van de gevangenis is geschoten. Op foto’s van persbureaus is te zien dat hulpverleners van het Rode Kruis gewonden verzorgen.

De Croix-des-Bouquetsgevangenis is een bekende faciliteit in Haïti, waar plek is voor ruim duizend gedetineerden. De uitbraak van afgelopen week met vierhonderd ontsnapte gevangenen is de grootste in de afgelopen tien jaar. In 2014 wisten er meer dan driehonderd mensen uit te ontsnappen.