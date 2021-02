Me netjes aangekleed want ik ga dadelijk pianoles geven, online. Ter ere van het plotselinge mooie voorjaarsweer mijn turkoois kralenketting tevoorschijn gehaald. Staat een beetje tuttig, maar daar heb ik, zo bevestigt mijn man ook, wel de leeftijd voor.

Mijn leerling Maya van zes ziet dat anders. Geïnteresseerd vraagt zij: „Is dat een snoepketting?”

