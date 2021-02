Italiaan Ballerini wint Omloop het Nieuwsblad, wielerseizoen geopend

De Italiaan Davide Ballerini heeft zaterdag de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen, de eerste voorjaarsklassieker en de koers die het wielerseizoen officieus opent. Na enkele ontsnappingspogingen in de laatste heuvelzone bereikte een omvangrijke groep finishplaats Ninove. Daar was de renner van Deceuninck-Quick-Step de snelste in de sprint.

Ballerini hield de Brit Jake Stewart en de Belg Sep Vanmarcke achter zich. Het was de derde overwinning van het seizoen voor de 26-jarige Italiaan na twee ritzeges in de Ronde van de Provence.

De vroege aanval vanuit startplaats Gent telde vijf renners onder wie de Belgen Kenny De Ketele en Bert De Backer. Hun voorsprong liep uit naar maximaal acht minuten. Op de Wolvenberg voerde Deceuninck, de ploeg van favorieten als de Fransman Julian Alaphilippe, wereldkampioen, en de Tsjech Zdenek Stybar, het tempo verder op.

Op de Molenberg was die rol voor de Italiaan Matteo Trentin van UAE Team Emirates. Het betekende het einde van de kopgroep, waarna er dertien renners voorop kwamen. Deceuninck was het best vertegenwoordigd met Alaphilippe, Stybar en Ballerini. Verrassend was de aanwezigheid in de kopgroep van de Nederlander Olav Kooij, die zijn eerste wedstrijd bij de profs reed in het shirt van Jumbo-Visma.

Lees ook: Wielrennen moet veiliger, maar de nieuwe maatregelen zijn nog weinig concreet

Hulp Sénéchal

Alaphilippe viel aan op de Berendries, op ruim 30 kilometer voor de streep. De achtervolging werd aanvankelijk geleid door Thomas Pidcock, de Brit van Ineos. Maar Stybar en Ballerini frustreerden de pogingen het gat dicht te rijden waarna Alaphilippe iets meer afstand nam. Stybar ging echter onderuit, terwijl ook Kooij de eerste groep achtervolgers moest laten gaan. Richting Muur van Geraardsbergen kwam de grote groep door inspanningen van met name renners van Bora-hansgrohe, Lotto Soudal en Team DSM steeds dichter bij de tien man die nog achter Alaphilippe jaagden.

De Fransman liet zich inlopen net voor de Muur, ook het peloton sloot aan. De Italiaan Gianni Moscon van Ineos leidde de klim en kwam alleen voorop. Op de Bosberg, de laatste helling op 13 kilometer voor de finish, was het gedaan voor Moscon voorop en reed een omvangrijke groep richting Ninove. De sprinters positioneerden zich. Een van hen, de Noor Alexander Kristoff, reed lek. Met de hulp van ploeggenoot Florian Sénéchal was Ballerini iedereen te snel af.(ANP)