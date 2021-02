Ingreep bij overstromingsdreiging IC’s

„We moeten bereid zijn een klein beetje meer risico te nemen”, zei demissionair premier Mark Rutte afgelopen week in de persconferentie waarin hij de eerste versoepelingen van de huidige lockdown aankondigde. Het was, gaf Rutte in dezelfde persconferentie toe, niet per se het ideale moment om te versoepelen: het aantal besmettingen loopt weer op, de derde golf is volgens experts onafwendbaar - maar zonder versoepelingen is het niet meer vol te houden. Rutte benadrukte wel: „We doen hiermee iets heel spannends.”

Maar hoe groot is het risico dat het kabinet neemt? Jaap van Dissel van het RIVM deed daar afgelopen week in de Tweede Kamer een gooi naar: de modelleurs van het RIVM hebben gekeken wat het effect is van het maatregelenpakket op de ziekenhuisopnames. Daaruit blijkt: het kabinet riskeert dat de IC’s de toestroom niet aankunnen.

Let wel, het gaat ‘maar’ om modelberekeningen. Van Dissel introduceert de uitkomsten daarvan sinds enige tijd met het schilderij ‘La trahison des images’ van René Margritte, met een afbeelding van een pijp en de tekst ‘Ceci n’est pas une pipe’ – dit is geen pijp. Van Dissel wil maar zeggen: je kunt de werkelijkheid in een model zien, maar het is géén voorspelling hoe het precies zal gaan.

IC’s overstromen

Desalniettemin waren de prognoses pessimistisch. Het RIVM rekent met meerdere scenario’s: het vaccin voorkomt dat je ziek wordt, maar niet dat je het kunt overdragen, of het vaccin werkt tegen ziekte én overdracht. In het meest optimistische scenario, waarbij het vaccin dus tegen beide werkt, zou er een golf aankomen waarbij op het hoogtepunt, eind april, rond de 2.000 plekken op de IC nodig zijn voor coronapatiënten. Als het vaccin de overdracht niet tegengaat, gaat het richting de 3.000 benodigde IC-plekken. In het voorjaar van 2020 kon er maximaal worden opgeschaald tot ongeveer 1.700 bedden en er is nu niet veel meer mogelijk. Bovendien liggen er honderden mensen op de IC die bijvoorbeeld dringend geopereerd moeten worden.

Van Dissel zelf wijst op de grote onzekerheden die uit de modelberekeningen komen. De 2.000 tot 3.000 IC-opnames zijn de middelste uitkomsten. „Met name naar boven toe is er veel onzekerheid.” Als de prognose tegenvalt, zou het dus kunnen dat er véél meer bedden nodig zijn dan 2.000 tot 3.000. Het kan, aan de andere kant, ook meevallen: de marge loopt tot een bedbezetting van zo’n 500 bedden, wat betekent dat in het meest optimistische geval de bedbezetting nauwelijks groeit ten opzichte van nu.

Weinig ruimte

„Als je gaat versoepelen, ga je risico’s nemen”, concludeerde Van Dissel. Hij ziet daarom weinig ruimte om te versoepelen. Hij snapt wel dat het kabinet ervoor kiest om dat toch te doen - maar dan moeten de risico’s zo klein mogelijk blijven. Daarom mag er alleen worden gewinkeld op afspraak. Ontmoetingen in grotere groepen, zoals in de horeca, kan niet, maar afspraken tussen twee personen, zoals bij de kapper, kunnen wel. Hoe minder personen, des te kleiner het risico.

Wat als de druk op de zorg toch flink toeneemt? „Je wacht natuurlijk niet af tot de situatie niet meer beheersbaar is”, aldus Van Dissel. Als het aantal ziekenhuisopnames te ver oploopt en de IC’s dreigen te overstromen, worden de teugels weer aangehaald.

Op 8 maart geeft het kabinet een nieuwe persconferentie.

