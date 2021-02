Helft FVD-stemmers gelooft in complottheorieën over coronavirus

De helft van de mensen die zeggen volgende maand op Forum voor Democratie (FVD) te gaan stemmen, denkt dat het coronavirus ontwikkeld is om burgers wereldwijd te onderdrukken. 51 procent van hen denkt dat het virus een biologisch wapen is dat in een laboratorium is gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos, meldt Nieuwsuur zaterdag. Dat is beduidend meer dan het landelijk gemiddelde: van alle Nederlanders gelooft 11 procent dat het virus bewust ontwikkeld is en denkt 13 procent dat het een biologisch wapen betreft.

Ook partijleider Thierry Baudet laat zich geregeld kritisch uit over de coronapandemie en bijbehorende maatregelen. Zo noemde hij de pandemie zaterdagavond in een uitzending van Nieuwsuur een „globalistische machtsgreep”. Ook herhaalde hij zijn standpunt dat Covid-19 vergelijkbaar is met de griep. Eerder trok de politicus de sterftecijfers van de pandemie in twijfel en volgens ex-partijgenoten heeft hij gezegd dat de pandemie is bedacht om „een nieuwe wereldheerschappij te starten”. FVD is ook een van de weinige partijen die het land door trekken voor fysieke campagnebijeenkomsten; hierbij schuwt Baudet handenschudden niet.

Baudet sprak in Nieuwsuur ook over de commotie die meermaals is ontstaan naar aanleiding van zijn uitspraken, die door critici zijn bestempeld als racistisch, antisemitisch en vrouwonvriendelijk. De FVD’er zei dat woorden niet altijd letterlijk genomen moeten worden en stelde dat hij anders dan zijn medepolitici „als een echt mens” wil communiceren. „Ik denk dat ik niet anders praat dan 90 procent van de mensen als ze een normaal gesprek voeren.”

Verder werd Baudet gevraagd met wie hij een kabinet zou willen vormen. De FVD-voorman noemde PVV en SGP - conservatieve zielsverwanten en de enige partijen die een samenwerking met Forum nog niet hebben uitgesloten. Ook met SP zou Baudet naar eigen zeggen willen samenwerken. Volgens de laatste peilingen zullen deze vier partijen bij lange na niet genoeg zetels halen om een coalitie te kunnen vormen, maar Baudet zei er vertrouwen in te hebben dat die peilingen geen werkelijkheid zullen worden.

