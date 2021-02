Drietal op heterdaad betrapt op ontvoering tijdens avondklokcontrole

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in Breda drie mannen op heterdaad betrapt terwijl ze een andere man ontvoerden. Dat meldt de politie zaterdag. Het drietal is gearresteerd; de politie doet onderzoek naar hun motief.

De drie gijzelnemers en het slachtoffer zaten rond middernacht in een auto die door boa’s aan de kant werd gezet tijdens aan avondklokcontrole. Omdat de mannen onder invloed van drugs leken te zijn, schakelden de boa’s de politie. Zij was al op de hoogte dat er een ontvoering gaande was en identificeerde al gauw een van de inzittenden als het slachtoffer.

De drie gijzelnemers zitten vast en worden verhoord. Het gaat om een 22-jarige man uit Spijkenisse, een 21-jarige man uit Rijen en een 20-jarige man uit Rotterdam. In de auto trof de politie ook en groot mes aan, dat net als de auto in beslag is genomen. De gegijzelde man is niet gewond geraakt tijdens de ontvoering.

De mannen werden aangehouden op de Bouginedreef in het zuiden van Breda.