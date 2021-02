Dit 139 jaar oude huis heeft afgelopen week een nieuw adres gekregen. Het Victoriaanse huis in San Francisco moest plaats maken voor een appartementencomplex en is zes huizenblokken verplaatst. Het is niet de eerste keer dat een woning op deze manier wordt verplaatst in de Amerikaanse stad: in het verleden zijn meermaals complete huizen per auto of paard naar een andere plek gebracht. De laatste keer is wel meerdere decennia geleden.

Foto Brittany Hosea-Small / REUTERS