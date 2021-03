De bazin van een allergische hond

Een lege fles wc-eend, schoonmaakhandschoenen en verpakkingsmateriaal: de eigenaresse van deze tas was van plan het plastic naar de container te brengen. In de supermarkt kocht ze een potje pesto, een tube knoflookpasta en een flesje wijn. Ze had geen puf om uitgebreid te koken vanavond, waarschijnlijk omdat ze ff moest bijkomen. Ze had gedoe met haar hond: in het geplette kartonnen doosje zat een kuur tegen honden-dermatitis, een allergische reactie op huisstofmijt of pollen. Ook onze moderne viervoeters zijn daar gevoelig voor, aldus de site van een dierenkliniek. Gelukkig is er wat tegen te doen.

Wie een hond met dermatitis heeft, moet de allergenen uit zijn omgeving wegnemen. Dat betekent: stofzuigen, dweilen en de hondendeken in de kookwas. Als je dan toch bezig bent, dan neem je ook de wc even mee. Voor je het weet jaag je er een fles ontkalker doorheen.

Toen alles gepoetst was, was het al donker, want ze had reflectiebandjes bij zich. Zo was ze lekker zichtbaar op de fiets. Misschien wilde ze nog naar de Action voor het gereedschap uit de folder, vandaar die extra tasjes. Als je je huis grondig schoonmaakt, kom je vaak allerlei klusjes tegen.

Ze heeft handschoenen en mondkapjes bij zich. Verder zien we (deels gebruikt) wc-papier, keukenrol en papieren zakdoekjes. Het zou kunnen dat ze het risico op besmetting wilde verkleinen door in de winkel de boodschappen af te boenen. Dat is begrijpelijk, want als je zelf in de lappenmand ligt, wie verzorgt dan de zieke hond?

Kortom: het was een drukke dag. Zo’n dag waar iedereen moe van zou worden. Op dat soort momenten is het niet zo gek dat je het plasticafval weer terug mee naar huis neemt en je tas op de stoep laat staan.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 februari 2021