D66-lijsttrekker Kaag: meer vrijheid voor gevaccineerden

Mensen die gevaccineerd zijn tegen Covid-19 moeten in het dagelijks leven meer vrijheden krijgen dan mensen die dat nog niet zijn. Dat zei D66-lijsttrekker Sigrid Kaag zaterdagmiddag op het (digitale) partijcongres. Ze wil dat mensen met een vaccinatiebewijs, zoals vroeger „het gele boekje”, meer toegang kunnen krijgen „tot het maatschappelijk leven”. Om welke plekken het dan gaat, lichtte ze niet toe. Die vaccinatiebewijzen moeten tijdelijk zijn, voldoen aan privacy-voorwaarden „en het liefst op Europees niveau” ingevoerd worden, aldus Kaag.

Volgens Kaag kun je „niet van gevaccineerde mensen verwachten dat ze wachten met leven totdat de laatste prik is gezet”. Ze wil dat Nederland een voorbeeld neemt aan Israël. Daar mochten mensen op vertoon van een ‘vaccinatiepaspoort’ afgelopen week bijvoorbeeld naar een nachtclub. Ook in Europa neemt de roep om zulke paspoorten toe, bijvoorbeeld om vrij tussen landen te kunnen reizen. Het kabinet is vooralsnog terughoudend over zo’n paspoort, in de Tweede Kamer zijn met name de PVV, SGP en Denk tegen zo’n bewijs. De Gezondheidsraad stelde eerder deze maand dat vaccinatiebewijzen een zwaar middel zijn, maar wel toegestaan mogen worden.

Kaag stelde verder dat Nederland moet gaan „leren leven met corona”. In die nieuwe fase van de coronacrisis zou volgens Kaag niet meer alleen naar reproductiefactor R, die aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, moeten worden gekeken, als „een middenweg tussen botte restrictie en roekeloze ontkenning”. Daarom stelt ze voor om met de inzet van sneltests „hogescholen, universiteiten, sportstadions, restaurants, cafés en winkels” te heropenen.

Lees ook: Vaccinbewijs mag met vele mitsen