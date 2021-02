Adviseurs FDA steunen vaccin van Johnson & Johnson

Een adviesorgaan van de Amerikaanse toezichthouder FDA heeft aangeraden het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson goed te keuren voor noodgebruik. Daarmee is groen licht voor toepassing van het vaccin in de Verenigde Staten op handen. Dat meldt Reuters.

De Food and Drug Administration beslist naar verwachting zaterdag over gebruik van het vaccin. Het zou het derde vaccin worden dat in de VS in gebruik komt, na die van Pfizer/BioNTech en Moderna. In tegenstelling tot de andere twee volstaat bij het vaccin van Johnson & Johnson één prik. Bovendien kan het in normale koelkasten worden bewaard.

Het adviesorgaan, een panel van artsen, deskundigen op het gebied van infectieziekten en medische onderzoekers, ordeelde unaniem dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico’s voor mensen van 18 jaar en ouder. Hoewel de algehele effectiviteit van het vaccin met 66 procent bij een grote proef lager lag dan die van de andere twee vaccins, was het 100 procent effectief bij het voorkomen van ernstige ziekte en overlijden.