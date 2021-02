‘Belastingdienst geeft duizenden euro’s toeslag te veel aan arbeidsmigranten’

De Belastingdienst keert al jaren duizenden euro’s te veel toeslag uit aan arbeidsmigranten die in Nederland wonen en werken. Dat meldt RTL Nieuws zaterdag op basis van eigen onderzoek. De fiscus beschouwt in elk geval honderden arbeidsmigranten onterecht als alleenstaand en geeft ze daarom bij de uitkering van kindertoeslag jaarlijks tot 3.240 euro méér kindgebonden budget (zogenoemde KGB-toeslag) dan waar zij recht op hebben. Het probleem is sinds 2016 bekend, maar nog niet opgelost.

De meeste ouders die in Nederland kinderbijslag ontvangen, krijgen automatisch ook KGB-toeslag. De hoogte van deze toeslag hangt af van de gezinssituatie: alleenstaande ouders hebben recht op een hoger bedrag. Omdat de partners van arbeidsmigranten vaak niet in Nederland zijn ingeschreven, worden de in Nederland werkende arbeidsmigranten door de Belastingdienst beschouwd als alleenstaand - en krijgen zo automatisch een hogere toeslag.

Volgens RTL Nieuws gebeurt dit ook bij arbeidsmigranten die bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kenbaar hebben gemaakt dat ze wel degelijk een partner hebben. Het probleem is dat de uitkering van toeslagen automatisch gebeurt en de Belastingdienst alleen haar eigen informatie gebruikt. De bij de SVB bekende informatie over partners in het buitenland, wordt niet geconsulteerd.

Honderden betalen jaarlijks terug

Hoeveel mensen onterecht te veel toeslag krijgen, is onbekend. Ook is niet duidelijk hoeveel toeslag er ‘te veel’ uitgegeven is. De Belastingdienst zegt in een reactie tegen RTL Nieuws dat jaarlijks „enkele honderden mensen” de extra toeslag moeten terugbetalen. Ook zegt de fiscus jaarlijks zeker tweehonderd verzoeken te krijgen van mensen die vragen de hoge toeslag stop te zetten.

Het probleem lijkt echter groter te zijn: RTL Nieuws sprak met negen administratiekantoren die de problematiek herkennen. Een van de kantoren zegt zelf al meer dan honderd klanten te hebben bij wie dit speelt; een ander zegt dat het in 50 procent van de aanvragen fout gaat. Het rechtzetten van het probleem zou ook ingewikkeld zijn; een belastingkantoor spreekt van een maandenlang proces van brieven sturen.

De Belastingdienst zegt tegenover RTL Nieuws bekend te zijn met „het geschetste probleem”. Volgens de fiscus zijn er al enkele maatregelen getroffen en staat de kwestie op het lijstje van de problemen die het kabinet „op korte termijn wil proberen op te lossen”. De Sociale Verzekeringsbank erkent dat het probleem sinds 2016 speelt en stelt dat gewerkt wordt aan een betere gegevensuitwisseling met de Belastingdienst.