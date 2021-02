#26 De 3 P's: peiler, politicoloog en politiek journalisten

Deze week een onderwerp waar je nu al veel over hoort en de komende weken tot de verkiezingen alleen maar meer: de peilingen.

Je hoort in deze Haagse Zaken van politicoloog Armen Hakhverdian (UvA), onderzoeker Peter Kanne (I&O Research) en chef van de politieke redactie Guus Valk hoe peilen werkt, wat de invloed van peilingen wel of niet is op verkiezingsuitslag en welke journalistieke afwegingen de redactie maakt bij het schrijven over peilingen.

Redactie en productie door Iris Verhulsdonk

Luister ook aankomende maandag naar de Vandaag podcast, waarin Stéphane Alonso vertelt over de stemhulp van NRC