Zwijgen over misstanden rond sport is niet te verdedigen

In de voorbereidingen op het WK voetbal van 2022 in Qatar zijn de afgelopen jaren bijna zevenduizend arbeidsmigranten uit Zuid-Azië omgekomen, onder meer bij de bouw van stadions. Dat duizelingwekkende aantal becijferde de Britse krant The Guardian deze week. Uit verklaringen van werknemers, vastgelegd in onderzoeken van mensenrechtenorganisaties, stijgt een beeld op van mensonterende leef- en werkomstandigheden.

Dergelijke rapportages werpen telkens weer de vraag op of de sportwereld zich wel moet lenen om een WK te spelen tegen een decor van onmenselijkheid. Dezelfde vraag kan worden gesteld bij de Olympische Winterspelen die enkele maanden eerder, in februari 2022, op het programma staan in Beijing. Ook China schendt al decennialang de mensenrechten. Bij de vorige Spelen in Beijing, in de zomer van 2008, richtte de kritiek op de keuze van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zich op de Chinese onderdrukking van de Tibetanen en mensenrechtenschendingen elders in het land; nu gaat het om martelingen en verkrachtingen van Oeigoeren in interneringskampen én om het hardhandig smoren van de democratie in Hongkong.

Het toont vooral aan dat de keuze voor Beijing in 2008 de politieke situatie in China op geen enkele manier heeft verbeterd, zoals destijds als argument werd gebruikt. Dat geldt ook voor Rusland, waar in 2018 het WK voetbal werd gehouden, en in 2014 de Winterspelen. ‘Sotsji’ was nog geen week voorbij of president Poetin maakte de Russische annexatie van de Krim bekend.

De recente geschiedenis laat zien dat dergelijke evenementen steeds vaker worden toegewezen aan landen waar mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting, zacht gezegd, niet de hoogste prioriteit hebben van de zittende regimes. De verhuizing van de kroonjuwelen van de sportwereld naar niet-democratische landen is een trend: ook golfevenementen, Formule 1-races en tennistoernooien duiken meer en meer op in landen waar miljoenen dollars klaar liggen, maar waar mensenrechten een bijrol spelen.

De grote vraag is of van sporters of sportbonden kan worden gevraagd dergelijke evenementen om principiële redenen te boycotten, zoals gebeurde in 1980 bij de Spelen van Moskou, na de Sovjet-inval in Afghanistan. Bij de eerstvolgende Spelen betaalde Los Angeles (1984) de politieke prijs, na een tegenboycot.

Het gaat te ver om van individuele topsporters te vragen hun sportieve dromen op te geven, alleen omdat de internationale sportbestuurders jaren eerder besloten dat toernooi toe te wijzen aan een land dat het niet zo nauw neemt met de mensenrechten. Maar het staat individuele sporters en coaches vrij om te zeggen wat ze ervan vinden. Zoals Jacco Verhaeren, een van de meest gerespecteerde zwemtrainers in de sportwereld, deed in 2008, voor de Zomerspelen in Beijing. Hij noemde het „schandelijk” dat het IOC zich distantieerde van de politieke discussie over de misstanden China.

Sportbonden hebben meer directe macht. Zij dienen hun verantwoordelijkheid te nemen als de keuze voor een van de kandidaat-landen moet worden gemaakt. Zij kunnen een paragraaf ‘mensenrechten’ opnemen en daarnaar handelen bij hun definitieve keuze. Dat betekent niet dat er nooit meer zal worden gesport in ondemocratische landen, maar zwijgen en kritiekloos meestemmen onder het argument dat een sportevenement kansen biedt de lokale situatie te verbeteren is niet te verdedigen. Als meer Europese landen en internationale bonden daarbij gezamenlijk optrekken zal de invloed op de definitieve keuze groter zijn dan nu.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 februari 2021