Zon, sneeuw, maar de lift staat stil

De Alpen liggen er sprookjesachtig bij, in een flonkerende symfonie van wit en blauw. Dikke pakken sneeuw op de bergen en op de daken van de huizen. Een stralende zon aan een strakblauwe hemel. Het plaatje is hetzelfde bij bergreuzen als Pizzo Groppera in het noorden van Italië, de Piz Nair in het Zwitserse Sankt Moritz en de Arlberg in Tirol. Hemelsbreed liggen deze toppen nog geen tweehonderd kilometer uit elkaar. Maar de Covid-pandemie heeft heel verschillende gevolgen gehad voor deze drie populaire wintersportgebieden. Het virus is overal in de Alpen hetzelfde, iedereen vreest de varianten, maar Italië, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk gaan er op een verschillende manier mee om.

Dat is niet vanzelfsprekend. Vorig najaar deed de toenmalige Italiaanse premier Conte een voorstel aan zijn EU-collega’s. Laten we één lijn trekken in de regels voor wintersport, was zijn suggestie. Het idee werd een paar dagen warm gehouden op een laag vuurtje, toen ging het gas eronder uit. Te veel verschillende ideeën over hoe en wanneer het veilig is om te skiën – te veel uiteenlopende belangen ook.

Zo kun je op een reis door de Alpen stilstaande skiliften tegenkomen, maar ook volle parkeerplaatsen met skiërs die, voldaan na een dag boven, de sneeuw tussen hun bindingen wegvegen. Overal zeggen de mensen die van de wintersport moeten leven dat het zonder de pandemie een gouden seizoen zou zijn geweest, met die overvloedige sneeuwval. Maar alleen in Zwitserland, dat veel open heeft gehouden, is de schade nog enigszins beperkt. Elders spelen zich tussen die zon en sneeuw enorme drama’s af.

Madesimo, Italië

De weg naar Madesimo kronkelt eerst langzaam een dal in en gaat dan, met veel haarspelden tegen een bergwand aangeplakt, steil omhoog. Nog een tunnel door en dan ben je ineens in een kom die aan drie kanten is omgeven door bergen, op ruim 1.500 meter hoogte. Dit is de Valchiavenna, een populair skigebied voor veel Milanezen. Volgens schrijver Dino Buzzati is hier de mooiste piste van de Alpen.

Maar de lift ernaartoe staat stil. Daarom heeft de vijftiger Altio Brambilla zijn sneeuwschoenen gepakt. „Ik ga lekker de bergen in, een uur of vier, want daarna zit mijn vrouw te wachten met de lunch.” Andrea Pasini, zo’n dertig jaar jonger, laadt zijn snowboard in een busje dat hem en zijn vrienden omhoog brengt voor een korte afdaling: „Niet ideaal, maar zo heb je toch nog een mooie dag.” En Matteo Telve heeft net met zijn vriendin de zenders gecheckt die hen vindbaar moeten maken als ze in een lawine terechtkomen. Ze staan klaar om met hun speciale, brede ski’s op de rug naar boven te klimmen en dan door maagdelijke sneeuw naar beneden te skiën. Achthonderd meter omhoog, een dikke twee uur klimmen als je doorloopt. „We doen het kalm aan vandaag, willen vooral genieten. En de afdaling? Twintig minuten, denk ik.”

Bij veel appartementen zijn de luiken voor de ramen gesloten. De mensen die ondanks de dichte skiliften toch gekomen zijn, proberen op andere manieren van de sneeuw te genieten. „We gaan maar wat wandelen”, vertelt een man die bij het kantoortje van de skilift de drie dagkaarten terugbrengt die hij online had gekocht. „Volgend jaar hopelijk beter.”

Ezio Pilatti, de directeur van de plaatselijke skischool, is nog steeds boos op de regering in Rome. Op 15 februari zouden de liften eindelijk open mogen, een moment dat vanaf de eerste datum, 5 december, al vier keer vooruit was geschoven. Er waren speciale protocols opgesteld om grote groepen en kleine afstanden te voorkomen. Er waren maskers besteld, er was personeel ingehuurd, de hotelhouders hadden extra eten ingeslagen. „Alles wat ze ons gevraagd hebben, hebben we gedaan”, zegt Pilatti. Maar de avond voor de grote dag, die voor de Italiaanse skisector de seizoensopening had moeten worden, werd de datum weer doorgeschoven, naar 5 maart.

Skiën is veiliger dan naar een bar gaan, in de metro zitten, lunchen in een restaurant Ezio Pilatti directeur skischool

„Het seizoen is nooit begonnen voor ons”, zegt Pilatti. „Ik weet niet of ze niet weten wat ze moeten doen, of dat ze van het begin af aan niemand wilden laten skiën, en ons voor de gek aan het houden zijn door de begindatum steeds vooruit te schuiven.” Hij begrijpt niet waarom het niet mag. „Skiën is veiliger dan naar een bar gaan, in de metro zitten, lunchen in een restaurant. Dat mag allemaal wel. In Zwitserland en Oostenrijk hebben ze beter oog voor de wereld van de bergen, terwijl ze in Italië alleen aan het strand denken.”

Het kabinet heeft wel enige ruimte gelaten. De hotels mogen openblijven, als gast kun je daar ook ’s avonds dineren, en als de regiocode geel is (zoals Lombardije nu) lunchen in restaurants. Een beperking is dat je ook met code geel je eigen regio niet uit mag. Dat is iets waar vooral de regio’s Trento en Veneto, populair bij mensen uit Midden-Italië, onder lijden.

Bij het toeristenbureau van Madesimo vertellen ze dat de hotels desondanks dit winterseizoen 60 tot 80 procent minder omzet hebben gehad. Pilatti, van de skischool, vindt dat dit drama voorkomen had kunnen worden. Maar volgens Brambilla, de man van de sneeuwschoenen, was dit onontkoombaar. „Ik voel me in Italië veel veiliger dan in Zwitserland.”

Gerlos in Tirol. Foto AFP/Austria OUT

Sankt Moritz, Zwitserland

De weg naar Sankt Moritz voert langs de 130 meter hoge watervallen van Acquafraggia, langs een verlaten grenspost en dan over de op 1.815 meter liggende Majolapas, waar je bochtjes draaiend achter de gele postbus een steeds mooier uitzicht krijgt. Dan opent zich een breed dal en gaat het langzaam dalend langs twee bevroren meren, waar veel mensen aan het langlaufen zijn, naar Sankt Moritz.

De stad beroemt zich erop dat hier eind negentiende eeuw het internationale wintertoerisme is begonnen, met een paar Engelse toeristen die waren gelokt met het verhaal dat ook in de winter de zon schijnt. Het is een mengeling van oude glorie en nieuwe rijkdom. Naast de zestiende-eeuwse scheve toren (schever dan de toren van Pisa) zijn er luxehotels en winkels van Cartier, Bulgari, Gucci. Links en rechts draaien skiliften om mensen de berg op te brengen. In Zwitserland zijn de liften steeds open gebleven. Het is net als openbaar vervoer, is de redenering van de Zwitserse regering. Je moet het goed reguleren, maar de liften kunnen open blijven. Hetzelfde geldt voor de hotels: open met regels. Restaurants mogen alleen op het terras mensen bedienen.

„Onze regering heeft zich niet laten aansteken door de paniek van anderen”, zegt Oliver, die met zijn zoontje uit Aarau is gekomen om te skiën, op drie uur rijden. „De veiligheidsvoorzieningen zijn super.” Hij weet ook wel dat in Sankt Moritz vorige maand twee luxehotels dicht moesten en gasten en personeel in quarantaine, nadat bij een tiental mensen een Covid-variant was geconstateerd. „Het probleem is onderkend, geïsoleerd, maar we zijn niet in paniek geraakt en hebben niet dan maar alles gesloten”, zegt hij. „Het is belangrijk om epidemiologisch de risico’s te onderkennen, maar de geestelijke gezondheid is ook belangrijk. De paniek waardoor in Italië en Oostenrijk alles gesloten is, doet een mens geen goed.”

In de cabines van de berglift naar boven staan de raampjes helemaal open. Personeel controleert of de verplichte maskers ook over de neus zitten, en de cabines gaan maximaal voor de helft vol – niet zo’n probleem, want het is niet erg druk. Overal staan waarschuwingsborden om afstand te houden. Skiën op de piste mag zonder masker, maar bij de toegang tot de gondels hoger de berg op, geldt weer Maskenpflicht.

Op de parkeerplaats vertellen mensen uit Duitsland, Frankrijk en Italië enthousiast dat ze blij zijn toch een weekendje te hebben kunnen skiën – zonder details over hoe ze de regels hebben omzeild. „Bij ons was alles dicht”, zegt Gilles Denouveau uit Epinal. „Misschien volgen Fransen de regels minder, kruipen ze makkelijker bij elkaar. Hier respecteert men de afstand, men laat elkaar de ruimte.” Nikolas uit Stuttgart vertelt dat hij al corona heeft gehad, maar voor alle zekerheid bij terugkomst een week in thuisquarantaine gaat – hij moet toch van huis uit werken. François Bernard, een Fransman die met zijn gezin in Milaan woont, ziet geen probleem. „Bij de liften zijn er niet meer mensen dan in de supermarkt. De regels worden erg goed gerespecteerd.”

Toch heeft ook Sankt Moritz te maken met een scherpe daling van het aantal buitenlandse bezoekers. De luxehotels staan op minus 70 procent, vertelt Jan Steiner, hoofd toerisme voor de hele vallei. Hetzelfde geldt voor de gastronomie, de verzamelnaam voor de restaurantsector. Gemiddeld is de omzet van de toeristenindustrie met 40 procent gedaald.

Ook Dante Testa, die al 42 jaar een winkel voor skiverhuur leidt, heeft een slecht seizoen achter de rug. „De mensen uit Amerika en Azië komen niet meer, en ook veel Nederlanders, Belgen, Duitsers blijven weg vanwege alle regels”, vertelt hij. Südländer, zoals hij de Italianen noemt, komen nog wel. „Die zoeken een weg om corona heen.”

Boven: Kitzbuehel in Oostenrijk.

Foto’s Leonhard Foeger/Reuters Verhuurbedrijf voor skispullen in het Bormio ski-resort, Italië, is gesloten.

Foto Miguel Medina/AFP

Sankt Anton, Oostenrijk

Langs de ruisende Em gaat het naar Oostenrijk – waar de naam van het riviertje verandert in Inn. Een grenswacht controleert nauwgezet de papieren: recente coronatest, brief van werkgever als bewijs dat je hier voor werk komt – voor toeristen gelden strenge quarantaineregels. Besmettingen met de Zuid-Afrikaanse variant leidden ertoe dat in Tirol eerst de regels werden aangescherpt en daarna de regio helemaal op slot ging. Je mag er alleen maar in of uit met een recente test.

Sankt Anton, normaal in zo’n zonnige februariweek uitpuilend van de wintersporters, is nu een spookstad. Niet alleen staan hier sinds 17 februari de liften stil, alles is dicht. Niki’s Weinbar. Sportcafé. Piccadilly en Anthony’s (hier komen normaal veel Engelsen). Bar Cuba. De Murmelbar. Allemaal gesloten. Op straat loopt een enkele dorpeling. In het hotel ben ik de enige gast. Niemand wil nu in Tirol zijn.

„De omzet hier is dit seizoen gedaald van honderd naar nul”, zegt Martin Ebster, directeur van het toerismebureau. Maar op 24 december zijn in Oostenrijk toch de skiliften opengegaan? „De regering had bepaald dat dit alleen voor mensen uit de omgeving was of voor mensen die meteen weer weggaan. Je kon niet blijven slapen, niet eten. De berglift vervoert normaal 20.000 mensen per dag, nu waren het er 1.000 tot 2.000. Dus ze draaien iedere dag reusachtig in de min, alleen maar om mensen te kunnen laten skiën. Wij leven hier van de winter, en de meeste mensen zullen deze winter wel overleven, maar een tweede winter zo, dat kan niet meer.”

Het stadje van 2.500 inwoners is volledig afhankelijk van toerisme. Driekwart van die inkomsten komt uit de wintersport. Daarom, zegt Ebster, hadden ze ook veel werk gemaakt van coronamaatregelen – tot regelmatige test van het afvalwater toe, om te controleren of er een uitbraak dreigde. „We hebben er, net als veel andere wintersportplaatsen, de hele zomer aan gewerkt om mensen zo veilig mogelijk te kunnen laten skiën”, zegt Ebster. „We hebben ongelooflijk veel veiligheidsmaatregelen genomen. Het was allemaal zinloos. We hebben geen enkele gast gehad.”

De late sluiting bijna een jaar geleden van après-ski en skiliften in het wintersportcentrum Ischgl, een vallei zuidelijker, is in verband gebracht met de razendsnelle verspreiding van het coronavirus tot in alle hoeken van Europa. Heeft angst voor een tweede Ischgl een rol gespeeld in de harde opstelling? „Bij ons kwam de eerste besmetting door een Noorse student uit Milaan”, zegt Ebster. „Maar dat die hele situatie in Ischgl onze regering tot de strenge maatregelen heeft gebracht, is best mogelijk.”

„Ik maak me grote zorgen”, zegt burgemeester Helmut Mall in zijn met houtwerk betimmerde werkkamer. „Die toeristen, die komen wel weer terug. Een groter probleem is dat er geen gemeenschapsverbanden meer zijn. De muziekkapel, het kerkkoor, samen een biertje drinken, dat kan allemaal niet meer. Een dorp leeft bij de gratie van mensen die zich vrijwillig organiseren. We hebben hier veertig verenigingen. Maar wat als mensen na een jaar zeggen: waarom zou ik nog bij de brandweer gaan, waarom zou ik meedoen in de muziekkapel?”

Aan het einde van de dag is het even zoeken, in een dorp verderop, waar de „24 uurs teststraat” is. Het blijkt een omgebouwde touringcar te zijn die bij het zwembad is geparkeerd. Hier kunnen de mensen terecht die niet in Tirol wonen en willen uitreizen – dat kan alleen met een negatieve test niet ouder dan 48 uur. Er staat een kleine rij, maar alles verloopt soepel. De volgende ochtend, aan de ingang van de lange Arlbergtunnel, zal een agent van de militaire politie de papieren controleren. Daarna moet er tol worden betaald. „Ciao”, zegt de vrouw achter de kassa. „Auf Wiedersehen in Tirol.”

