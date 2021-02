Zeventien oud-turners beginnen zaak tegen Britse turnfederatie

Zeventien oud-turners hebben donderdag een rechtszaak aangespannen tegen de Britse nationale turnfederatie British Gymnastics, meldt persbureau Reuters vrijdag. De sporters, waaronder olympische atleten, betichten de organisatie van een scala aan fysieke en psychologische mishandelingen.

Ten tijde van de vermeende mishandeling waren de Britse turners tussen de 6 en 23 jaar oud, inmiddels zijn ze tussen de 15 en 43. In hun aanklacht spreken ze van „fysiek geweld”, „pestgedrag”, „lijfstraffen” en „psychologische mishandeling” door hun trainers. Ook zeggen de turners te zijn onderworpen aan „ongepaste en ongegronde afvaltechnieken” die eetstoornissen zouden hebben veroorzaakt.

De turnfederatie heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de aanklacht. „Het zou niet gepast of eerlijk zijn voor alle betrokken partijen om te reageren voordat we de gelegenheid hebben gehad alle aspecten te overwegen”, schrijft de organisatie in een reactie. De overkoepelende Britse sportbond stelde afgelopen augustus een onafhankelijk onderzoek in naar de beschuldigingen van misbruik in de turnwereld. De Britse turnfederatie zei eerder deze maand dat de organisatie dit onderzoek volledig steunt en van plan is actie te ondernemen als de uitkomst hiertoe oproept.

Turnsters wereldwijd hebben de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor grensoverschrijdend gedrag in hun sport. De voormalig-olympische turncoach John Geddert werd donderdag mensenhandel en seksueel misbruik ten laste gelegd. Uren later bracht hij zichzelf om het leven. Ook in Nederland zijn meerdere trainers in opspraak gekomen vanwege mishandeling, intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag.

