Wonen is geen markt, zegt Ploumen tegen Hoekstra

Het volgende debat gaat over wonen. Lilianne Ploumen (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD) en Wopke Hoekstra (CDA) nemen elkaar op de korrel. Over één ding zijn de drie het eens: er moet weer een minister van Wonen komen, om het woningtekort op te lossen.

Hoekstra wil de woningmarkt helpen met 1 miljoen extra huizen in de komende tien jaar. Prima plan, zegt Ploumen, maar de PvdA-leider neemt aanstoot aan het gebruik van het woord ‘woningmarkt’. „Wonen is geen markt. Het is geen verdienmodel. Het is een recht”, zegt ze.

Ploumen begint over de noodzaak van een Prins-Bernhard-belasting: een belasting voor huisjesmelkers en ondernemers met heel veel woning, vernoemd naar de jonge Prins Bernhard, eigenaar van „590 objecten”, aldus Ploumen. We moeten „kappen met dit verdienmodel”, zegt ze.

ANP/Remco de Waal

Hoekstra spreekt van een „belasting met een wat populistische naam”. Volgens hem is het te makkelijk om elke ondernemer die veel verhuurt of onderverhuurt te zien als speculant. Voor sommigen is dit ook gewoon een manier om het pensioen te regelen, stelt hij. Hoekstra vindt wel dat voorkomen moet worden dat nieuwe woningen meteen worden opgekocht door speculanten.

Ook met Ouwehand komt Hoekstra in aanvaring. De PvdD-leider vindt dat er meer gebouwd moet worden op landbouwgrond en dat boeren dus moeten wijken voor nieuwe woningen. Hoekstra zegt „niet tegen het gebruik van landbouwgrond” te zijn maar vindt dat Ouwehand de keuze – óf landbouw, óf nieuwe woningen – te zwart-wit stelt. „Het kan allebei.”

