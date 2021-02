Weginspectie strenger voor vracht- en busbedrijven

Dankzij een nieuw puntensysteem moet het in de toekomst makkelijker worden bus- en transportbedrijven die structureel de regels overtreden van de weg te halen. Daarbij worden voortaan ook overtredingen in andere lidstaten van de Europese Unie meegerekend. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakte dat vrijdag bekend in een persbericht.

De busbedrijven of vrachtvervoerders krijgen aanvankelijk van hun grootte een strafpuntenmaximum van de ILT. Punten worden uitgedeeld voor bijvoorbeeld overtredingen van rij- en rusttijden, fraude met de tachograaf of snelheidsbegrenzers of overbelading. Als het puntenmaximum wordt bereikt, vindt eerst een onderzoek plaats of er al maatregelen zijn genomen om de overtredingen tegen te gaan. Als dat niet zo blijkt te zijn, is de ultieme consequentie intrekking van de ‘Eurovergunning’ van zo’n bedrijf. Dat zou betekenen dat hun bussen of vrachtwagens nergens meer in Europa de weg op mogen.

Transportbedrijven krijgen een melding als ze hun eerste strafpunt krijgen, en als ze op de helft zitten van hun maximum. „Wij hopen dat transportondernemingen op basis van hun registratie zelf actie ondernemen om de bedrijfsvoering en daarmee de naleving van de regels te verbeteren”, aldus ILT-inspecteur Wim van Herk in het persbericht. „Het intrekken van een vergunning is een forse sanctie, maar echt bedoeld om de notoire overtreders in het wegtransport en busvervoer aan te kunnen pakken.”

De nieuwe regels gaan in vanaf 1 april. Vanaf dat moment zal de ILT ook overtredingen op Nederlandse wegen van zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven in een Europees register zetten. Dat ERRU-register moet buitenlandse weginspecties de gelegenheid geven om op een zelfde manier hun binnenlandse overtreders aan te pakken. De ILT gaat op haar beurt ook gebruikmaken van dat register. Nederlandse bedrijven kunnen dan ook voor strafpunten krijgen voor overtredingen in het buitenland.

De Europese richtlijn voor het register bestaat overigens al sinds 2013. Omdat veel landen hun deelname nog niet geregeld hadden, deed de ILT ook nog niet mee om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

Belangenvereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) laat in een reactie weten positief te zijn over de voornemens van de ILT. „Wij pleiten voor eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld. Een van de voorwaarden daarvoor is effectieve handhaving. De Europese registratie kan hieraan een bijdrage leveren.”

Controle op rusttijden

De ILT kondigde een maand geleden al strengere regels aan voor overschrijding van de rust- en rijtijden en fraude met de tachograaf. De inspectie maakte toen bekend dat voortaan langer terug wordt gekeken bij wegcontroles. Tot voor kort keek de ILT alleen naar de rust op de dag zelf. Door langer terug te kijken moet de pakkans groter worden. Hiermee wordt de handhaving bovendien gelijkgetrokken met de rest van de EU.

Bij manipulatie van de tachograaf kan de ILT voortaan direct de bestuurderskaart van de chauffeur intrekken. Tot nu toe was er alleen een persoonlijke boete mogelijk (1.500 euro) plus een boete voor het bedrijf (10.275 euro). De ILT concludeerde een paar jaar geleden al dat die boetes niet in verhouding staan met de winst die wordt behaald met de manipulaties. Door de dreiging om van de weg gehaald te worden, hoopt de inspectie op betere naleving door de chauffeurs.