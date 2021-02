Via de rechter als ondernemer tóch proberen die noodsteun te krijgen

Ze schuift onrustig heen en weer op haar stoel, bladert af en toe gehaast door haar aantekeningen en buigt zich dan weer voorover, naar de drie rechters tegenover haar.

Ze is zenuwachtig, de onderneemster die vrijdagochtend in het Paleis van Justitie in Den Haag probeert om alsnog aanspraak te maken op een steunregeling die ze tot nu toe misliep. Vorig jaar deed ze een beroep op de allereerste vaste-lastensubsidie van de overheid, voor de periode van half maart tot half juni: de TOGS.

Dankzij die regeling konden ondernemers een eenmalige uitkering van 4.000 euro krijgen als ze omzetverlies leden én als ze op 15 maart stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK), met een bedrijfsactiviteit in een sector die zwaar wordt getroffen door de coronamaatregelen.

Deze onderneemster greep mis. Ze was haar horecagelegenheid, in Italiaanse stijl, nog aan het opzetten. Ze had al wel een huurcontract getekend, op 1 februari al, maar zich nog niet ingeschreven bij de KvK. Achteraf denkt ze: had ik dat maar meteen gedaan. Toen had ze andere prioriteiten. Ze heeft al zo veel ondernemingen gehad, zegt ze tegen de drie raadsheren tegenover haar. „Ik zag de KvK-inschrijving nooit als een groot iets wat haast had.” En begin maart, zegt ze, kreeg ze corona, door een zwager die in het Italiaanse Bergamo was geweest. Toen kon ze al helemaal niet meer naar de KvK.

De onderneemster had al bezwaar gemaakt tegen de afgewezen subsidie, bij de instantie die de steunregeling uitvoert, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tevergeefs. Daarom keert ze zich nu tot de rechter: het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Dat is voor dit soort zaken de eerste en ook direct de hoogste bestuursrechter.

Al sinds het opzetten van de noodsteun, bijna een jaar geleden, is er discussie over grensgevallen: ondernemers die er geen recht op hebben, soms nét niet, of vinden dat ze recht hebben op meer.

Het afgelopen jaar zijn de regelingen vaak opgerekt en uitgebreid. Het aantal ondernemers dat buiten de boot valt, nam af. Maar nog steeds zijn er ondernemers met omzetverlies die steunregelingen mislopen. Zulke zaken belanden nu ook bij rechters. Vrijdag ruimde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven een hele dag in voor acht van dit soort zaken.

Geen duidelijk verhaal

De overheid is de beroerdste niet, stelt de juriste van de RVO in de Haagse rechtszaal zodra ze het woord krijgt. Soms ziet de afdeling die bezwaren behandelt een te late KvK-inschrijving door de vingers. Maar dan moet wel duidelijk zijn dat de ondernemer zich voor 15 maart wílde inschrijven, en dat dat onmogelijk was.

Zo heeft de RVO een ondernemer met een vergelijkbaar bezwaar gelijk gegeven, vertelt de jurist. Hij zou eerst langs de notaris gaan en zich daarna inschrijven bij de KvK. „De notaris vond het door corona te spannend worden en annuleerde de afspraak. Dat was een duidelijk verhaal dat we objectief konden toetsen: de notaris heeft het bevestigd.”

Zo’n duidelijk verhaal heeft deze onderneemster niet, vindt de RVO. Er is geen papierwerk dat haar verhaal ondersteunt, bevestigt de onderneemster als een van de raadsheren ernaar vraagt. „Nee, dat heeft mijn accountant ook al uitentreuren gevraagd. Ik zou het niet weten. Ik heb gegoogled naar ‘KvK inschrijven’, maar dat kan ik niet meer terughalen.”

Verder vindt de RVO dat zij in de bezwaarprocedure tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. De onderneemster: „Ik snap dat het warrig is overgekomen. Maar ik bén ook warrig. Ik baal er enorm van.”

Tot nu toe hebben klagers nog nooit gelijk gekregen in rechtszaken over de vaste-lastensubsidie TOGS. Dat komt vooral doordat het een snel opgezette regeling is, zonder wettelijke basis. Over dat soort regelingen hebben bestuursrechters weinig te zeggen. Ze kunnen alleen ingrijpen als de uitvoering niet ‘consistent’ is.

Maar in zaken over de opvolger van de TOGS, de vaste-lastensubsidie TVL, is de overheid wel teruggefloten. In december kregen drie ondernemers gelijk van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De TVL geldt sinds juni vorig jaar en heeft wel een wettelijke basis.

De ondernemers stonden bij de KvK ingeschreven met meerdere bedrijfsactiviteiten. Een van hen was actief als ‘reisorganisatie’ én op het gebied van ‘ongeregeld personenvervoer over de weg’.

De RVO keerde een vaste-lastensubsidie uit die 4 procent van de omzet bedroeg – het bedrag waar reisorganisaties recht op hebben. Deze activiteit stond in de KvK bovenaan, dus de RVO oordeelde dat dit de ‘hoofdactiviteit’ is. De ondernemer maakte bezwaar. Zij is nu veel actiever op het gebied van personenvervoer, zei ze. Die sector heeft recht op een hogere subsidie: 33 procent van de omzet.

De RVO wees de bezwaren van de drie ondernemers af, omdat niet de praktijk telt, maar de KvK-inschrijving. De rechter gaf hun wel gelijk. Sindsdien moet de RVO zich bij zulke bezwaren inspannen om te achterhalen of de ondernemer in de praktijk misschien tóch een andere hoofdactiviteit heeft dan op papier.

In de zaken van vrijdag doet het rechtscollege uiterlijk op 13 april uitspraak.