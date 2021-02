Veel op de persoon, vaak op de inhoud

Al binnen een kwartier haalde Mark Rutte (VVD) hard uit naar Thierry Baudet (FVD) – alsof hij een lastige vlieg van zich af sloeg. Toen Baudet hem probeerde weg te zetten als onbetrouwbaar – in de Toeslagenaffaire, het Groningse gasdossier, de coronacrisis – begon de premier over de beschuldigingen van antisemitisme, homofobie en racisme binnen FVD. „U laat uw kiezers in de steek”, zei Rutte. Hij bedoelde: Baudet zet zichzelf buitenspel. Rutte had de FVD-leider meteen op de kast.

Er waren vrijdag, tijdens het eerste debat met dertien lijsttrekkers, vaker momenten dat er op de persoon werd gespeeld. Lilian Marijnissen (SP) trok in twijfel of Rutte – al tien jaar premier – wel de juiste man is om de komende jaren het geschonden vertrouwen in de overheid te herstellen. „Ik denk niet dat je een pyromaan moet vragen een brand te blussen.”

Farid Azarkan (Denk) noemde PVV-leider Geert Wilders „racistisch en fascistisch”. En toen Wilders daarna zei dat het de islamitische religie van Azarkan is die vrouwen discrimineert, begon de Denk-leider over Dion Graus. NRC publiceerde onlangs dat het PVV-Kamerlid zijn vrouw zou hebben aangezet tot seks met derden. „U doet daar niets tegen, u beschermt haar niet.”

Meer dan corona

Ondanks deze persoonlijke aanvallen over en weer, was de op radio (en webzender NPO Politiek) uitgezonden krachtmeting juist vaak inhoudelijk, niet in de laatste plaats omdat corona de discussie niet domineerde. De politieke leiders spraken ditmaal ook over wonen, klimaat, integratie, onderwijs en andere belangrijke thema’s die door de coronacrisis lang zijn weggedrukt.

Voor campagneteams was het radiodebat ook het moment om de concurrentie grondig te bestuderen. D66-leider Sigrid Kaag deed voor het eerst mee aan een groot lijsttrekkersdebat. Ook in de Tweede Kamer heeft zij geen grote, ingewikkelde debatten hoeven voeren. Haar concurrenten wisten daardoor niet wat ze konden verwachten: wat is haar debattechniek, wat zijn haar trucjes?

Ook CDA-leider Wopke Hoekstra heeft nog weinig laten zien in de campagne. Hij deed tot nu toe alleen mee met het COC-verkiezingsdebat. Blijven Hoekstra en Kaag overeind tegen meer geoefende debaters? Kunnen ze onverwacht uit de hoek komen of doen ze alleen maar defensief? Ook dat soort vragen lagen vrijdag op tafel in de oude zaal van de Tweede Kamer, waar de lijsttrekkers bijeen waren gekomen om op gepaste afstand van elkaar, steeds in groepjes van drie, met elkaar in debat te gaan.

Hoekstra en Kaag lieten niet over zich heen lopen, zoveel was duidelijk. Kaag liet zien dat ze ad rem kan zijn, toen ze met een brede glimlach tegen Rutte zei: „Ik betrapte de heer Rutte zojuist op het woord ‘visie’, dus die is binnen” – een verwijzing naar de befaamde uitspraak van de premier dat je voor visie naar de oogarts moet. Wilders verweet Kaag dat niet zij, maar de „gewone man” opdraait voor de kosten van het klimaatbeleid. Hij had geturfd hoeveel kilometer Kaag als minister voor Buitenlandse Handel heeft gevlogen: volgens Wilders 178.000 kilometer. „Dat heb ik gedaan voor ons land”, zei Kaag, om even later nog een trap na te geven. „U bent een beetje een klimaatontkenner, met alle respect.”

Hoekstra koos voor een eigen strategie, door zich niet sterk af te zetten tegen de plannen van anderen, maar te zoeken naar raakvlakken en die steeds te benoemen. Hij leek de rol te willen spelen van verbindende leider. Maar ook hij kwam af en toe vilein uit de hoek, bijvoorbeeld toen hij Rutte en Wilders tussen neus en lippen door „de twee oud-partijgenoten” noemde.

Rutte in de aanval

Veel pijlen waren zoals verwacht op Rutte gericht, volgens de peilingen de te kloppen man. De VVD-lijsttrekker koos de aanval, met een voorbereid lijstje aan vragen. Aan Baudet vroeg hij: is het goed voor het vertrouwen in de overheid om twijfel te zaaien over de stembusgang? En had Klaver niet het leenstelsel bedacht waar GroenLinks zich nu tegen keerde? En was Wilders nog steeds voor een Nexit en tegen de EU, en dus bereid om de Nederlandse welvaart op het spel zetten? Daarmee probeerde hij ook de regie van het debat over te nemen.

Het laatste debatrondje leverde nog een confrontatie op tussen Rutte en Hoekstra, nu nog premier en minister van Financiën in hetzelfde kabinet. Rutte verweet de CDA-leider te veel uitgaven te beloven voor de komende periode. „U heeft nu al 2,5 miljard beloofd in dit debat, en dan moet het volgende verkiezingsdebat nog komen.” Rutte leek te willen benadrukken: bij ons is de schatkist veilig, terwijl ook de VVD de komende jaren niet wil bezuinigen.