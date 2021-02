Van Forum moet vooral heel veel worden teruggedraaid

Zoals we weten heeft Forum voor Democratie niets met slachtoffers, niets met achtergestelde groepen, niets met politiek-correcten en niets met de elite. Maar ben je een witte Nederlander voor wie het supermarktmerk ‘G’woon’ is uitgevonden, dan is de kans groot dat Forum je cadeautjes belooft. G’woon, omdat jij het bent.

FVD

Stem Nederland terug. 104 blz.

De cadeautjes gaan onder meer naar jongere ouderen (AOW-leeftijd omlaag), hardrijders (maximumsnelheid naar Duits model), zieken (lager eigen risico), studenten (altijd geldige OV-kaart), (st)ervenden (geen erfbelasting), Zeeuws-Vlamingen (Westerscheldetunnel tolvrij), boeren (minder stikstofregels, inkrimpen niet nodig), Afrikanen (hun veilige remigratie wordt topprioriteit), huizenbezitters (hypotheekrenteaftrek blijft), militairen (meer geld), en zelfs schrijvers: hun vertaalde boeken moeten relatiegeschenk worden op ambassades.

Dit alles moet betaald worden van het geld dat anders naar ontwikkelingssamenwerking zou gaan, naar activistische clubs of naar de NPO, zie de eerste zin van dit stuk.

Franca Treur is schrijver.

Sommige cadeautjes zijn allang uitgedeeld, zoals die aan starters op de woningmarkt. Zij hoeven van Forum geen overdrachtsbelasting te betalen, maar dat is al zo. En de 0,7 procent van het bruto binnenlands product die naar ontwikkelingssamenwerking hoort te gaan, waar het partijprogramma zich kwaad over maakt, gaat al niet meer naar ontwikkelingssamenwerking. Dat is nog maar 0,61 procent en daalt zelfs naar 0,52 procent in 2024.

Aan de ene kant lees je in het verkiezingsprogramma Stem Nederland terug veel dingen waar je moeilijk tegen kunt zijn. De rest is dat aambeeld waar al zo vaak op is geslagen, ware het niet door Baudet, dan wel door Wilders die vaak in dezelfde woorden hetzelfde voorstaat of liever: tegenstaat. De PVV is alleen economisch linkser.

Lees hier alle recensies van de verkiezings- programma’s

Pluspunt is dat Forum een stip aan de horizon zet. Dat geeft samenhang aan de plannen voor de korte, maar vooral voor de lange termijn. Uit liefde voor Nederland wil Forum het echte Nederland behouden en bewaren. Voor de stip aan de horizon moet je dus omkijken naar een Nederland dat nog patriarchaal was, weinig moslims telde, weinig met de EU te maken had en niet moeilijk deed over het klimaat.

Er moet heel veel worden teruggedraaid. Het programma bevat concrete stappen om ons uit de EU te wrikken, en ook uit ons eigen parlement met dat verdomde partijkartel. Beslissen doen we direct via bindende referenda en gekozen burgemeesters. We moeten de macht terugveroveren op (overwegend linkse vrouwelijke) rechters, op managers en op via-quota-binnengesmokkelde vrouwen of minderheden. Geen zaken die er vroeger ook niet waren, zoals windmolens, klimaatverdragen, en safe spaces voor studenten. Nederland hoort kneuterig te zijn, we moeten stoppen met fuseren.

Wel sturen we, frappant genoeg, in 2024 een sonde naar de maan. Net als Israël. Israël is sowieso ineens het gidsland. Het wordt wel een keer of vijf genoemd, alsof eerder gedane antisemitische uitingen moeten worden witgewassen.

De foto’s komen uit oude CDA-brochures. Ik tel dit keer weinig taalbloemetjes. Halsema krijgt een sneer („Burgemeesters zijn herkenbaar aan hun ambtsketen; niet aan een ‘button’ van betogers.”) en ouderen een pluim („Daarom spreken wij liever van ‘verzilvering’ dan van ‘vergrijzing’.”), het gaat een heel klein beetje van oikofobie en dikastocratie, maar verder is het allemaal g’woon Nederlands.

Wie leest de verkiezingsprogramma’s nog? NRC vroeg een aantal schrijvers en publicisten om de programma’s van kaft-tot-kaft te lezen en als boek te bespreken. Lees hier hun recensies.