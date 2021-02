Turkse artsen vaccineren ouderen tegen corona in afgelegen bergdorpen

Inwoners van het Koerdische dorp Güneyyamaç kijken toe terwijl leden van het vaccinatieteam langs lopen. Het dorp in de oostelijke provincie Van ligt zo'n 100 kilometer van de Iraanse grens. Het is een van de vele afgelegen gehuchten in Turkije die de vaccinatieteams moeten zien te bereiken om de bevolking van 83 miljoen mensen in te enten tegen het coronavirus.

Bulent Kilic/ AFP