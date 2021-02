Trainen zonder wedstrijden, is dat vol te houden voor jongeren?

Het kabinetsbesluit om jongeren van 18 tot 27 jaar vanaf 3 maart in teamverband weer buiten te laten sporten, voelde deze week voor sportbonden en jongerenorganisaties als een succesje. Maar trainen en onderlinge wedstrijden spelen op de club haalt het voor sommigen niet bij de amateurcompetities, die tot nader order stilliggen – de KNVB staakte de competitie zelfs al voor vrijwel alle senioren- en jeugdelftallen. Binnensporters moeten helemaal nog even geduld hebben.

Uit vrijdag gepubliceerd onderzoek van het RIVM blijkt dat jongeren en jongvolwassenen deze maand (weer) minder zijn gaan bewegen. 61 procent van de ondervraagden tussen 16 en 24 jaar geeft aan ‘minder’ of ‘veel minder’ te zijn gaan sporten. Bij de categorie tussen 25 en 39 jaar gaat het om 55 procent. Of de meest recente versoepelingen het tij kunnen keren is de vraag.

„Vooral voor jonge sporters die competitief zijn ingesteld blijft het een lastig verhaal”, zegt directeur van het Mulier Instituut Hugo van der Poel, die sinds het uitbreken van de coronacrisis onderzoek doet naar de impact hiervan op de Nederlandse sport. „Stel dat je als hockeyer een paar keer in de week traint, maar in het weekend geen wedstrijden kan spelen. Hoe blijf je gemotiveerd? Een jaar lang alleen trainen is niet te doen.”

Het vraagt veel van jonge sporters, zegt hij. En hoe langer perspectief uitblijft – lees: hoe langer de onzekerheid over de herstart van de amateurcompetities voortduurt – hoe meer het gaat wringen.

Van der Poel maakt zich zorgen om getalenteerde sporters die op jonge leeftijd al veel trainen, zoals turners. „Die sporters hadden vorig jaar en dit jaar een beslissende stap moeten zetten in hun sport. Zo’n gat kan op termijn zorgen voor minder doorstroming naar de topsport.”

Kinderen die van de lagere naar de middelbare school gaan, zitten in een cruciale leeftijdsgroep, zegt Van der Poel. „Van die eerste groep is het overgrote deel lid van een vereniging. Op de middelbare school loopt dat aantal fors terug. Het gevaar is dat de terugloop versneld wordt in coronatijd.”

Hoopgevend is wel, zegt hij, dat veel jongeren na de eerste lockdown terugkeerden naar hun sportvereniging. „Of dat nu weer gebeurt hangt voor een groot deel met dat perspectief samen. Als in de loop van mei nog steeds onduidelijk is wat we in september gaan doen, dan krijg je uitval van één of twee cohorten.”

Overstappen

De bewegingsvrijheid van sporters is niet alleen van leeftijd afhankelijk, maar verschilt ook sterk per sport. Bij binnensporten als zwemmen, turnen en judo is er al maanden veel minder mogelijk dan bijvoorbeeld bij golf – een sport met veel extra toeloop – of paardrijden. Van der Poel sluit niet uit dat jongeren „in het beste geval” overstappen naar een sport met meer mogelijkheden, als het perspectief te lang uitblijft.

Maar wat ook meespeelt, zegt sportpsycholoog en bewegingswetenschapper Afke van der Wouw, is hoe jongeren sport beleven. Sporten zij om zich met anderen te meten, of om zichzelf te verbeteren? Ofwel: zijn ze ego-georiënteerd of taak-georiënteerd?

Topsporters scoren hoog op beide kwalificaties, zegt zij, bij amateursporters zie je wat meer variatie. „Zeker is dat sporters graag naar een bepaald doel toewerken, en dat sporten jongeren helpt, net als bijvoorbeeld scholing, om structuur in hun leven aan te brengen.”

Je ziet het terug bij de jongeren en jongvolwassenen die NRC sprak over de rol van sport in hun leven nu. Is sport voor padelspeler Lewis op ten Berg een manier om „de geest te legen” in een tijd van „gevangenschap”, voor hockeyer Matis Papa is het gebrek aan competitie een groot gemis. „Trainen in het luchtledige is lastig”, zegt hij. „Je traint om competitie te spelen, dat is het leuke van het spelletje. En nu weet niemand wanneer de wedstrijden worden hervat. Dat maakt wat onzeker.”

‘Echt balen dat de KNVB de competitie heeft gestaakt voor dit seizoen’

Foto Dieuwertje Bravenboer

Naam: Danièla Wiedenhoff (18)

Sport: voetbal

Woonplaats: Almere

Is: student beveiliging

„Vijf jaar geleden heb ik me ingeschreven bij voetbalvereniging Sporting Almere. Als gezin hadden we het financieel moeilijk, maar het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalde gelukkig mijn contributie.

„Bij het Onder 19-team steunen we elkaar door dik en dun. We werken niet alleen aan onze kracht en conditie, maar praten ook over serieuze dingen. Zo vertelde ik twee jaar geleden dat ik meedeed aan Flevoland Fietst Tegen Kanker, omdat meerdere familieleden kanker kregen. Dat ik daarom de trainingen oversloeg, begrepen de meiden heel goed.

„Tijdens de eerste lockdown werd alle sport stilgelegd, maar de laatste maanden mochten we in tweetallen trainen op anderhalve meter met een speciale 18-plusgroep. Het is enorm balen dat de KNVB de competitie voor dit seizoen heeft gestaakt. Ik speelde in twee competities, de hoofdklasse en de bekercompetitie, en in die laatste stonden we eerste.

„Laten we hopen dat het niets met mijn motivatie doet, want sport is voor mij erg belangrijk. Het inspireert me bijvoorbeeld om mijn opleiding beveiliging versneld af te ronden. Ik wil heel graag wachtmeester worden bij de Koninklijke Marechaussee.

„Sommige vriendinnen worden echt sad van het niets doen thuis. Stonden ze vroeger in het middelpunt, nu kwijnen ze weg. Verdrietig om te zien.”

‘Door waterpolo kan ik me vrijer bewegen dan leeftijdsgenoten’

Foto Dieuwertje Bravenboer

Naam: Moon Stadhouder (15)

Woonplaats: Den Haag

Sport: waterpolo

Is: scholier (4 vwo)

„Mijn moeder is zwemjuf, dus ik bracht als kind veel tijd in het zwembad door. Op mijn negende raadde iemand mij aan op waterpolo te gaan. ‘Je hebt er de bouw voor’, zei hij.

„In het begin speelde ik vrijblijvend toernooitjes, maar naarmate ik beter werd, werd ik steeds fanatieker. Ik zit nu in 4 vwo van het Segbroek College in Den Haag, een topsport talentschool. Ik train acht keer in de week, maar speel door corona geen competitie.

„Ik kan niet ontkennen dat het moeilijk is om te trainen zonder wedstrijden. Maar als ik verslap, loopt de concurrentie op me uit. Ik moet fit blijven voor het moment dat de competitie wordt hervat. En ik heb natuurlijk geluk. Door waterpolo kan ik mij vrijer bewegen dan veel leeftijdsgenoten.

„Nog een geluk is dat ik oefenpartijtjes mag spelen met de heren 1 van onze club, zij spelen eredivisie. Om de kans op besmettingen te beperken doen we elke zaterdag een coronatest. Testen twee of meer mensen positief, dan gaat de hele ploeg in quarantaine. Dat laatste is gelukkig nog niet gebeurd.

„Over een paar jaar hoop ik in het tweede elftal van Den Haag te spelen. En nog weer later in het eerste. Verder dan dat kan ik niet kijken. Ik ben pas vijftien, hè.”

‘Als studenten niet mogen sporten gaan ze thuis drinken, óók overdag’

Foto Dieuwertje Bravenboer

Naam: Lewis op ten Berg (22)

Woonplaats: Den Bosch

Sport: padel

Is: student marketing management

„Eind 2019 maakte ik kennis met padel, een kruising tussen tennis en squash. Je speelt buiten in een kooi met glazen wanden. De sport is snel en dynamisch en ontzettend verslavend.

„Eerst stond ik twee keer per week op de baan, later vijf keer. Door corona mag je geen competitie meer spelen, maar dat heb ik nooit gedaan. Padel is voor mij een manier om mijn geest te legen.

„Studenten hebben het moeilijk. Ik heb een vriend die nauwelijks buiten komt omdat hij zijn ernstig zieke moeder niet in gevaar wil brengen. Een andere vriend is depressief – corona heeft daar zeker mee te maken.

„Dat het kabinet de maatregelen voor jonge sporters versoepelt, vind ik een goede zaak. Studenten willen toch bij elkaar zijn. Als ze niet samen mogen sporten, dan gaan ze binnenshuis drinken, óók overdag. De kans op besmetting is dan veel groter. Het is onjuist dat studenten vrede hebben met de avondklok, zoals ik laatst in een talkshow hoorde. Ik ken bijna niemand die zich niet gevangen voelt tussen negen en half vijf. De onzekerheid over de duur van de avondklok zorgt voor onrust.

„Door de versoepeling mogen jongeren straks weer met vier mensen op de padelbaan staan. En zo is de sport ook bedoeld. De banen zijn er niet voor gemaakt om één tegen één te spelen. Voetballen doe je toch ook niet met z’n tweeën?”

‘Mijn broer speelt competitie, ik mag alleen maar trainen’

Foto Dieuwertje Bravenboer

Naam: Matis Papa (21)

Sport: hockey

Woonplaats: Amsterdam

Is: student commerciële economie

„Ik kom uit een hecht sportgezin. We zijn met drie broers – van 19, 21 en 23 – en hockeyen allemaal. Ik ben de middelste.

„Mijn oudere broer Camil en ik hebben jaren in hetzelfde team bij Pinoké gespeeld. Sinds kort speelt hij bij Klein Zwitserland in de hoofdklasse en ik bij promotieklasser HDM. Dat betekent dat hij de afgelopen maanden ‘gewoon’ competitie speelde, en ik alleen mocht trainen. Een wereld van verschil.

„Ik gun mijn broers de wereld, dus van jaloezie is geen sprake. Thuis bij mijn ouders maken we er wel eens grappen over: hij wel en ik niet. Maar lastig is het natuurlijk wel, dat trainen in het luchtledige. Je traint om competitie te spelen, dat is het leuke van het spelletje. En nu weet niemand wanneer de wedstrijden worden hervat. Dat maakt wat onzeker.

„Wat mij deze periode helpt is heldere doelen stellen, zoals spelen in de hoofdklasse. Met het nationale team onder 18 ben ik tweede geworden op het EK. Ik zou het geweldig vinden ooit aan de Olympische Spelen deel te nemen. Dat soort ambities houden mij bij de les.

„Nu het kabinet de regels heeft versoepeld mogen we binnenkort weer duels spelen bij HDM. Dat hebben we bijna vijf maanden niet gedaan – een goede graadmeter dus. Pakken we het hockeyen weer snel op of heeft corona nadelige effecten gehad? Ik gok op het eerste.”