Toen Virgil van Dijk boos werd op Johan Derksen om zijn foute Akwasi-grap en weigerde om nog in het programma van de Snor te komen wist ik: Nederland gaat in 2022 niet naar het WK in Qatar. Virgil en zijn vrienden stellen overduidelijk grenzen. Die jongens gaan niet voetballen op een knekelveld waar de botten van meer dan 6.500 Aziatische slaven liggen.

Even een vraagje tussendoor: stel dat er in het strafschopgebied een botje uit het gras steekt en een speler flikkert daar over. De scheids heeft dat in eerste instantie niet door, maar de VAR ziet het in de slow motion. Is het dan een penalty of scheidsrechterbal?

Mag je eigenlijk voetballen op een kerkhof? Staat daar iets over in de Koran? Want dat boek is in dat theedoekenstaatje heiliger dan heilig. ‘Strafschopgebied’ is trouwens wel een lekker woord in een stadion waar duizenden dooie slaven onder de sprietjes liggen.

Maar na de foute grap van de Snor wist ik: deze voetballers gaan in zo’n middeleeuwse dictatuur waar homoseksualiteit verboden is en vrouwen onderdrukt worden absoluut niet spelen. En de Engelsen komen ook niet. Je kan niet voor elke wedstrijd heel devoot en modieus knielen omdat je tegen racisme bent, terwijl je weet dat je dat doet op een door bloed doordrenkt voetbalveld. En dan heb ik het alleen over de dooien. Er zijn natuurlijk ook nog duizenden gewonden, die zo van de steiger in een rolstoel zijn gekukeld.

Wat doet de journalistiek trouwens volgend jaar? NRC? de Volkskrant? Trouw? Gaan zij daar vrolijk schrijven over de schitterende dieptepass van Frenkie en de superluxe hotelkamer van Matthijs? Waarom ik die vraag niet aan De Telegraaf en het AD stel? Dat antwoord weet ik al. Maar die andere kranten, die zich vaak in columns en commentaren oprecht bekommeren om mensenrechten, stellen mij toch niet teleur? Wat doen de omroepen? NPO? RTL? ESPN? En de adverteerders? Welk merk wil hiermee geassocieerd worden? Ook niet onbelangrijk: wat doen de televisiekijkers zelf? Laten die het besmette kampioenschap aan zich voorbijgaan en storten die zich op een spannend potje knikkeren op de dementenzender van John de Mol?

Moeten we het nog over het Oranjelegioen hebben? De supporters in hun sinterklaaspakken met hun bossen wortelen op hun hoofd. Buiten het feit dat het vermoeiend hossen is in de hete woestijn, lijkt het me ook vervelend als je weet door wie die voetbaltempels eigenlijk gebouwd zijn. Collega-arbeiders. Waarvan 6.500 morsdood en onbetaald! Dat lalt niet lekker. En met zijn allen straalbezopen worden zit er in zo’n islamietenenclave ook niet in. Koppie muntthee kan je krijgen. Wel met suiker.

En dan hebben we nog het probleem van de bondscoach Frank de Boer himself. Die heeft in de nadagen van zijn blinkende carrière samen met zijn broer in Qatar nog een klein zakcentje bij elkaar gespeeld. Ronald heeft daarna de rimpels uit zijn voorhoofd gelobby’d om het WK in dat bulkende staatje te krijgen. Dus dat ligt gevoelig. Frank kan moeilijk tegen zijn spelers zeggen dat ze gelijk hebben dat ze niet gaan. Dan krijgt hij bonje in de familie. En met al zijn oude vrienden daar. Kortom: simpel is het allemaal niet. Frank zal zijn spelers overtuigen om toch te gaan.

Inmiddels heb ik begrepen dat een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat onze koning en de premier volgend jaar niet naar Qatar gaan. Misschien is dat een goede afspraak. Een zeer goede afspraak zelfs. Dat die twee gewoon thuisblijven. Dan maak je als land toch een duidelijk gebaar. Dan siddert er daar toch iets door die regering. Geen Rutte en geen Lex. En ook geen Erica. Het zal ze leren.

Maar wel het Nederlands elftal. En als we toevallig de finale halen? Dan komen Lex en Rutte toch. Uitzondering bevestigt het principe. Je kunt ook weer niet te principieel zijn. Als we maar wel duidelijk afspreken dat de spelers zich niet vertonen bij dat racistische Veronica Inside. Niet voor, niet na en niet tijdens het WK. Want er zijn natuurlijk wel grenzen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 februari 2021