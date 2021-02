Roep om sneller versoepelen van de lockdown zwelt aan

Het ‘hou vol’ lijkt niet meer vol te houden. Precies een jaar na de eerste gemelde coronabesmetting was dat deze week op veel plekken in Nederland zichtbaar. Nadat SCP-directeur Kim Putters maandag in NRC constateerde dat sociaal gezien „de rek eruit” is, stonden woensdag honderden jongeren in het Vondelpark dicht op elkaar te drinken en te dansen alsof er een festival gaande was. Horeca-ondernemers dreigen dinsdag – niet voor het eerst – open te gaan en bezweren dat het dit keer menens is.

Ondertussen is het vertrouwen in het coronabeleid gedaald: onderzoek van het RIVM liet vrijdag zien dat steeds meer burgers vinden dat verschillende maatschappelijke belangen beter door het kabinet moeten worden afgewogen.

Het politieke en maatschappelijke debat is na een jaar coronacrisis aan het kantelen. Demissionair premier Mark Rutte (VVD) kondigde dinsdag een nieuwe fase van de crisis aan waarin het kabinet „een klein beetje meer risico neemt”.

Maar de Tweede Kamer wil sneller meer versoepelen, hoewel Jaap van Dissel van het RIVM diezelfde parlementariërs prognoses voorschotelde van mogelijk overbelaste IC’s in april. Zijn doemscenario’s maken in Den Haag echter minder indruk. De wens om breder te kijken dan het virus zwelt aan, net als de roep om slim beleid dat een alternatief zoekt tussen het volledig open of dicht houden van sectoren. „Er zit iets tussen versoepelen en keihard in lockdown blijven”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

De huidige besmettingscijfers rechtvaardigen het continueren van de lockdown niet meer, vindt hoogleraar klinische virologie Louis Kroes (Universiteit Leiden). Hij begreep de korte lockdown vorig voorjaar heel goed, toen een nieuw virus de zorg in korte tijd dreigde te ontwrichten. Nu ziet hij „verstarring” bij het kabinet en OMT. Hoewel het virus deze winter volgens hem relatief goed onder controle was, ziet Kroes een nieuwe strategie van ‘better safe than sorry’.

Ingrijpende maatregelen als een avondklok werden uit voorzorg ingevoerd, uit angst voor de ‘Britse’ variant en een hoge derde golf. Allemaal niet gebaseerd op werkelijk stijgende cijfers, maar „extreem sombere scenario’s met enorme onzekerheidsmarges”, zegt Kroes. „Dan raak je los van de realiteit en krijg je bijzonder schadelijk beleid.”

Het doel van het Nederlandse coronabeleid is „ongemerkt” ingewisseld, volgens hoogleraar ‘medicine at old age’ Rudi Westendorp (Universiteit van Kopenhagen). „We zijn gegaan van het voorkomen van een zorginfarct naar het idee: elke coronadode is er een te veel. Maar is dat een reëel gezondheidsdoel? Je kunt niet ieder leven redden, dat doen we in een normale situatie ook niet.”

De gezondheidsschade van uitgestelde zorg loopt op, net als de economische en mentale schade van de lockdown, ziet hij. „Het lockdownbeleid geeft onevenredig veel schade die niet goed in beeld is. Maar als je dat soort rekensommen gaat maken, gaat in Nederland je hoofd eraf.”

Westendorp doelt op Herstel NL, het discussieplatform van een aantal vooraanstaande economen dat begin deze week uit elkaar viel na interne onenigheid en felle negatieve reacties. Hun belangrijkste idee, het scheiden van kwetsbaren en andere groepen om de lockdown snel te beëindigen, lijkt praktisch onuitvoerbaar en is politiek onhaalbaar.

Maar in de Kamer vroegen veel partijen zich deze week wel af of er geen middenweg is: kunnen naast de middelbare scholen en contactberoepen niet snel meer sectoren veilig open, zoals het hoger onderwijs? En zijn open terrassen buiten op 1,5 meter niet veiliger dan grote groepen mensen te dicht op elkaar in een park? De Kamer kreeg bijval van de Bredase burgemeester Paul Depla, die zei: „De tijd van verbieden is voorbij.”

Creatief initiatief

Het kabinet blijft huiverig. Premier Rutte vindt te veel tegelijk versoepelen bij de huidige besmettingscijfers te riskant. Meer sectoren openen, betekent meer bewegingen, contacten en dús meer besmettingen, redeneerde hij in de Kamer. D66-fractievoorzitter Rob Jetten noemde dit „een dogma”, waar de politiek na een jaar corona afscheid van moet nemen. Dat vindt ook hoogleraar beleid en bestuur van de gezondheidszorg Roland Bal (Erasmus Universiteit). „Vorig jaar was onze lockdown nog intelligent, maar nu niet meer”, oordeelt Bal. „Er is alleen algemeen beleid, er wordt geen ruimte gegeven aan lokaal en creatief initiatief.”

Bal stoort zich aan de rigide instructies vanuit de overheid „waarin precies wordt bedacht hoe wij ons leven moeten vormgeven”. Hij denkt dat het beter werkt om burgers en ondernemers actief te betrekken bij coronabeleid. Bal is bezorgd over de afnemende bereidheid van mensen om zich aan de maatregelen te houden. „Als je ze betrekt, zullen ze zich juist beter aan de coronaregels committeren.”

Het kabinet heeft versoepeling van de maatregelen gekoppeld aan het vaccineren, maar hoe snel dat genoeg effect heeft, is onzeker door tegenvallende leveringen.

Viroloog Louis Kroes denkt dat wachten met versoepelen niet nodig is, omdat hij snel heil verwacht van de inenting van ouderen en een sterk seizoenseffect op het virus. Buiten meer mogelijk maken op terrassen kan, denkt hij, vanwege het lage besmettingsrisico in de open lucht. Ook winkelen en het openen van sportscholen geeft weinig risico, volgens Kroes, en levert ook belangrijke gezondheidsvoordelen op. „Miljoenen mensen zitten al maanden stil.”

Sneller versoepelen kan betekenen dat de druk op de zorg toeneemt. Maar zolang die niet instort, moet de samenleving nu echt voorgaan, vindt Rudi Westendorp. „We moeten iets proberen, we moeten leren leven met dit virus. Mensen denken na een jaar: waar doen we dit allemaal nog voor? Als je de lockdown ooit nog opnieuw wil inzetten, moet je mensen nu meer vrijheid geven.”

Het kabinet geeft 8 maart alweer een volgende persconferentie, een week voor de verkiezingen. Dan moet blijken of Rutte de steeds luider klinkende roep om meer vrijheid kan weerstaan.

Een jaar na aanvang van de coronacrisis is de gemoedstoestand in Nederland aan het kantelen. Krijgt de gezondheid niet te veel prioriteit, boven het sociaal belang? Tussen volledige sluiting en volledige opening van veel sectoren is een middenweg, hoor je steeds vaker.