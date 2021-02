Rapport Amnesty: Eritrese troepen doodden honderden Ethiopiërs in Tigray

Eenheden van het Eritrese leger hebben vorig jaar in de Ethiopische regio Tigray honderden ongewapende burgers geëxecuteerd. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een op donderdag verschenen rapport. Op basis van interviews met tientallen getuigen heeft de organisatie zo kunnen vaststellen dat de Eritrese troepen zich eind november hebben schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid.

De slachtingen zouden hebben plaatsgevonden in de stad Axum. Ethiopische troepen, gesteund door eenheden uit het naburige Eritrea, waren daar een offensief begonnen op het Tigrese Volksbevrijdingsfront (TPLF). Zij waren eerder in opstand gekomen tegen de Ethiopische regering, waarop de Ethiopische premier Abiy Ahmed het leger naar de regio stuurde.

Volgens de getuigen die met Amnesty spraken waren de Eritrese troepen te herkennen aan hun kentekenplaten, uniforms en taal. De ergste slachtingen vonden plaats op 28 en 29 november, nadat een kleine rebellenmilitie een militaire basis had aangevallen. Als vergelding trokken Eritrese troepen Axum in, waar ze het vuur openden op ongewapende burgers. De straten van de stad, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, zouden bezaaid zijn geweest met lijken. Ook zouden er burgers uit huizen zijn gehaald en op straat zijn geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim tweehonderd slachtoffers.

De organisatie roept de Verenigde Naties op onderzoek te doen en verantwoordelijken te vervolgen. Hoewel de Ethiopische regering inmiddels de overwinning heeft uitgeroepen in de regio, is de toegang tot het gebied nog steeds afgesloten. Er zou sprake zijn van waterschaarste en hongersnood in Tigray en tienduizenden inwoners zijn naar buurland Soedan gevlucht.