Politie houdt 17-jarige ouders aan van baby gevonden in container

De politie heeft de ouders van de levende baby die zondagavond in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam werd gevonden, afgelopen woensdag aangehouden. Het gaat om twee zeventienjarigen uit Amsterdam, zo heeft het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt. De twee hebben verklaard dat ze de ouders van de baby zijn. Ook de oma van de baby, de moeder van het minderjarige meisje, werd aangehouden.

Vrijdag zijn de minderjarige verdachten voorgeleid aan de kinderrechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank. Ze mochten daarna naar huis. De twee worden verdacht van poging tot kindermoord. De oma van de baby is donderdag vrijgelaten en de autoriteiten onderzoeken haar rol in het achterlaten van de baby. Het kind, een pasgeboren meisje, is volgens het OM inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en elders ondergebracht.

De politie vond de baby zondagavond in een boodschappentas in een ondergrondse vuilcontainer, nadat omstanders melding hadden gemaakt van een huilend geluid dat uit een van de afvalbakken aan het Meernhof in Amsterdam-Zuidoost kwam. De brandweer wist het meisje te bevrijden. De baby werd direct daarna naar het ziekenhuis gebracht en haar gezondheid was daags na de vondst stabiel.