‘Pensioenfondsen artsen beleggen in wapens, wiet en gokkasten’

Een deel van het geld uit twee pensioenfondsen van artsen wordt geïnvesteerd in bedrijven die zich bezighouden met onder meer de productie van wapens, gokkasten en fastfood. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag op basis van een in samenwerking met vredesorganisatie PAX uitgevoerde analyse van de beleggingen van de fondsen. Onduidelijk is hoe groot het aandeel is dat naar de omstreden bedrijven gaan. In totaal hebben de twee fondsen een vermogen van ruim 24 miljard euro.

Het premiegeld van ongeveer twintigduizend huisartsen, ingelegd in de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH), gaat naar fastfoodketens als Burger King, bierbrouwers zoals Heineken, een Canadese cannabisproducent en bedrijven die betrokken zijn bij de export van wapens aan Saoedi-Arabië. Dat land bombardeerde in Jemen de afgelopen jaren meermaals burgers en ziekenhuizen. Door eerder onderzoek van PAX was al duidelijk geworden dat negen van de tien grootste Nederlandse pensioenfondsen beleggen in wapenproducenten, die leveren aan landen die worden beticht van mensenrechtenschendingen zoals Saoedi-Arabië.

Lees ook dit opiniestuk: Oorlog in Jemen als investering

Raketten en drones

Het tweede fonds waar de Volkskrant over bericht, is dat voor ruim 17.000 vrijgevestigde medisch specialisten. Het premiegeld van deze specialisten wordt onder meer belegd in een bedrijf dat raketlanceersystemen bouwt en drones om bombardementen mee uit te voeren. Maag-darm-leverarts Serge Zweers berichtte twee weken terug in een opiniestuk in vakblad Medisch Contact ook al over investeringen van dat fonds.

Volgens Zweers is het extra schrijnend dat de premie van artsen, die verplicht zijn zich bij het pensioenfonds van hun beroepsgroep aan te sluiten, naar dit soort bedrijven gaat. „In onze artseneed beloven wij dat we ons zullen inzetten voor de gezondheid van onze medemens”, aldus Zweers in de Volkskrant. „En nu helpen wij via ons premiegeld kennelijk alsnog die gezondheid om zeep.”