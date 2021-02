Online museum toont Nederlandse toneelgeschiedenis

Bijna honderd jaar geleden, in het najaar van 1924, kocht de vereniging Het Tooneelverbond, die de belangen van de theaterwereld behartigde, een collectie programmaboekjes, toneelteksten, affiches, foto’s, decorontwerpen, requisieten, kostuums en allerlei andere parafernalia die samen een beeld gaven van de intussen tot bloei gekomen toneelgeschiedenis. Het was, schreef de NRC in die dagen, „een overstelpend en voor Nederland eenig materiaal”. Maar wat er vervolgens met die verzameling moest gebeuren, wist men toen nog niet.

Met die eerste mijlpaal begint een tijdlijn op de nieuwe site Toneelmuseum.nl die komende maandag online gaat – over de geschiedenis van de theatercollectie die tot op de dag van vandaag wordt bijgehouden en uitgebreid. Vanaf het allereerste programmadrukwerkje in de collectie (de voorstelling De Dood van Eerlykheid en Trouw uit 1751) tot en met de overblijfselen van de vele duizenden voorstellingen die sindsdien in Nederland werden gespeeld.

Programmaboekje van de voorstelling De Dood van Eerlykheid en Trouw uit 1751. Foto Allard Pierson, Theatercollecties

Het had weinig gescheeld of de complete theatercollectie was in de container beland

De collectie die Het Tooneelverbond in 1924 kon kopen dankzij een Amsterdamse gemeentelijke subsidie van 4.000 gulden, behoorde tot de nalatenschap van de assuradeur A.Th. Hartkamp, die tevens een obsessief verzamelaar op velerlei gebied was. Hij legde niet alleen de hand op schriftelijke en stoffelijke resten van het toneel uit zijn tijd – inclusief de sleutels van de vorige Amsterdamse Stadsschouwburg die in 1890 afbrandde – maar liet ook honderden mappen vol uitgeknipte theaterrecensies na.

Knagende ratten

Decennia lang werd het materiaal sporadisch tentoongesteld en verder bewaard in vaak vochtige kelders en op zolders van musea en universiteitsgebouwen. Af en toe werden er zelfs knagende ratten gesignaleerd. Totdat de gemeente Amsterdam in 1960 een definitief onderdak wist te vinden in de stijlkamers van een rijtje zeventiende-eeuwse patriciërshuizen aan de Herengracht. Daar groeide de collectie allengs uit tot een instituut dat eerst Toneelmuseum heette en later, na diverse fusies met andere theaterinstellingen, verder ging als Theater Instituut Nederland (TIN).

Lees over het vertrek van het TIN van de Herengracht: ‘Afscheid met pijn in het hart’

Maar in 2013 werd het TIN getroffen door de kunstbezuinigingen van staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD). Hij stopte de subsidie. Pas na een ijlingse reddingsactie kon de collectie worden ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam. „Het is kantje boord geweest”, zegt ex-TIN-employé Peter Voorloop, coördinator van de nieuwe site over de collectie. „Het had weinig gescheeld of de complete theatercollectie was in de container beland.”

Het beheer werd de eerste jaren gefinancierd uit de verkoop van de Herengrachtpanden, maar voor meer dan vier medewerkers was er geen geld. Ze werden gehuisvest aan de Oude Turfmarkt in de Amsterdamse binnenstad, waar het Allard Pierson Museum de erfgoedcollecties van de universiteit beheert. Ver buiten de stad werd de fysieke theatercollectie intussen ondergebracht in een depot van de Universiteitsbibliotheek nabij het Amsterdams Medisch Centrum.

Tegelijk kreeg echter ook de digitalisering steeds meer aandacht. „Ondanks onze zeer beperkte bezetting hebben we de afgelopen jaren heel wat achterstanden kunnen inhalen”, vertelt Hans van Keulen, huidig conservator van de theatercollectie. „Naar schatting is circa negentig procent van de 500.000 objecten die we hebben, tot dusver gedigitaliseerd. Vooral foto’s leveren nogal eens problemen op. Als je niet weet welke acteurs erop staan, is het nogal lastig zo’n foto te beschrijven.”

Depot Theatercollectie Allard Pierson, UvA. Foto Monique Kooijmans Kledingstukken uit de toneelcollectie van Toneelmuseum.nl in het depot van Allard Pierson. Foto Monique Kooijmans Het depot van de Theatercollectie van het Allard Pierson. Foto Monique Kooijmans Archiefkasten in het depot van de Theatercollectie van het Allard Pierson. Foto Monique Kooijmans

Honderdjarig bestaan

Intussen heeft zich een belangrijke wending voorgedaan. Op advies van de Raad voor Cultuur is de theatercollectie door de huidige cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) sinds 1 januari opgenomen in de Basis Infrastructuur (BIS) die vaste subsidies verleent aan de belangrijkste theaterinstellingen van het land. Volgens het door de minister overgenomen advies heeft Allard Pierson zich de afgelopen jaren „een gedegen hoeder” betoont. Zo zijn het behoud en beheer van de collectie in elk geval verzekerd voor de komende vier jaar.

Lees ook: ‘Annie M.G. Schmidt-musicals zijn uniek Nederlands’

De subsidie (een half miljoen euro per jaar) schept aanzienlijk meer armslag. Niet alleen voor de digitalisering, maar ook om de zichtbaarheid voor de buitenwereld te vergroten. De drie kleine zaaltjes die tot dusver aan de Oude Turfmarkt beschikbaar waren voor tentoonstellingen, maken plaats voor negen grote.

De eerste expositie wordt een tentoonstelling over de musicals van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink, die vorig jaar al in de planning stond, maar toen wegens de coronamaatregelen niet kon doorgaan. Nu hoopt men die in het najaar te kunnen openen.

Ook wordt er nu al nagedacht over een evenement bij het honderdjarig bestaan van de toneelcollectie, over enkele jaren. „Dat is wel een feestje waard”, aldus Van Keulen.

Toneelmuseum.nl. Vanaf maandag 1 maart. Inl: . Vanaf maandag 1 maart. Inl: toneelmuseum.nl

De opening van de ere-tentoonstelling op 7 juni 1926. Foto Allard Pierson, Theatercollecties