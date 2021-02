Mooie en kwetsbare natuur

Van alpensneeuwhoen tot zeeotter: in het mooie, grote kinderboek Noord portretteert illustratrice Marieke ten Berge 33 noordelijke diersoorten, in prachtige linosnedes. Schrijfster Jesse Goossens geeft elk dier een monoloog. „Ik duik onder water en zwem, peddelend met mijn vleugels en sturend met mijn poten, door een school vissen, terwijl ik er zo veel mogelijk in mijn snavel vang”, zegt de kuifpapegaaiduiker trots. „Niet maar één sukkelig visje, nee, het record vissen-tegelijkertijd-in-mijn-snavel staat nu op 62.”

Marieke ten Berge & Jesse Goossens: Noord Uitgeverij Lemniscaat, 84 blz., €19,99. ●●●●●

Ook de andere dieren zijn behoorlijk vol van zichzelf. De witte dolfijn bijvoorbeeld: „Dankzij mijn stralend witte kleur vinden veel mensen me zelfs de mooiste walvis die er bestaat!” En de orka: „Ik ben de koning van de dolfijnen.”

Maar geef ze eens ongelijk, al die dieren, want ze zíjn ook fraai en indrukwekkend. Leuk is dat Ten Berge en Goossens zo’n uitgebreide selectie hebben gemaakt, waardoor meer soorten aan bod komen dan alleen de usual suspects als ijsbeer en poolvos.

Tegelijkertijd laat het boek, hoe prettig leesbaar ook, de zwakke plek van kinderboeken over dieren zien: de formule wordt wat sleets. Elk dier een eigen paspoortje, met wetenswaardigheden over lengte, gewicht, et cetera. Elk dier een paar leuke feitjes over de herkomst van de naam, en wat records: de diepste duiker, de beste langeafstandsvlieger, de behendigste zwemmer. Het blijft leuk en lezenswaardig, maar als voorlezende volwassene mis je af en toe een écht originele toon zoals bijvoorbeeld in de boeken van Bibi Dumon Tak (bijvoorbeeld in Winterdieren) en Jan Paul Schutten.

Maar ach, een dierenminnend kind zal het een zorg zijn: die kan uit dit boek naar hartelust inspiratie opdoen voor een spreekbeurt, of wegdromen over reizen naar koude gebieden. Ten Berge zelf is ook naar het poolgebied afgereisd – een deel van de illustraties heeft ze op Spitsbergen gemaakt. Met Noord wil ze niet alleen de schoonheid van de noordelijke natuur delen, maar ook tonen hoe kwetsbaar die is: „Help mee en bescherm de natuur”, zegt de papegaaiduiker op het eind.