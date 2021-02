Marieke Lucas Rijneveld geeft vertaalopdracht Amanda Gorman terug na kritiek

Marieke Lucas Rijneveld gaat tóch niet het gedicht The Hill We Climb en de aankomende debuutbundel van de 22-jarige Amerikaanse dichter Amanda Gorman vertalen. Dat heeft de Nederlandse schrijver vrijdag via Twitter bekendgemaakt. Op sociale media was kritiek ontstaan op de keuze van uitgeverij Meulenhoff voor Rijneveld. Volgens sommigen zou de Afrikaans-Amerikaanse Gorman vertaald moeten worden door een zwarte Nederlandstalige dichter, die Gormans poëzie over het uitbannen van racisme beter zou kunnen begrijpen en overbrengen. Gorman werd wereldwijd beroemd door haar voordracht van The Hill We Climb bij de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden.

Rijneveld zegt in een verklaring vrijdag „geschrokken” te zijn vanwege de ontstane ophef, maar begrip te hebben „voor de mensen die zich gekwetst voelen”. De schrijver beschouwde het naar eigen zeggen als een „geweldige en eervolle opdracht”, met als „grootste taak” om Gormans kracht, toon en stijl overeind te houden. „Ik realiseer me echter goed”, voegt de 29-jarige Rijneveld toe, „dat ik in positie ben om zo te denken en te voelen, waar velen dat niet zijn”. Het team van Gorman staat ondanks de kritiek nog steeds achter Rijneveld, aldus de auteur.

Meulenhoff had naar eigen zeggen onder meer voor Rijneveld gekozen vanwege diens „passie en strijd voor een inclusieve samenleving”. In reactie op de geuite kritiek had Meulenhoff woensdag al laten weten dat met Gorman vooraf de afspraak was gemaakt dat zogeheten sensitivity readers zouden meelezen met Rijnevelds conceptvertaling. Deze meelezers „met verschillende achtergronden” zouden Rijneveld moeten behoeden voor uitglijders omtrent culturele gevoeligheden die een witte schrijver mogelijk niet kent. Niettemin heeft Rijneveld nu besloten zich terug te trekken.

Behalve het passeren van zwart Nederlands talent, werd op sociale media ook een ander argument tegen de keuze voor Rijneveld als vertaler genoemd. In een interview uit 2020 had Rijneveld zichzelf namelijk omschreven als „echt een beetje de Louis van Gaal van de Nederlandse letteren”; het Engels van de jonge auteur is naar eigen zeggen „heel slecht”.

Lees ook: Uitgever verdedigt Marieke Lucas Rijneveld als vertaler