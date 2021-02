Interview met Het Virus (7)

‘Raad ’s waar ik ben!”, riep een montere stem in mijn mobieltje. Ik liep in zo’n Amsterdamse winkelstraat waar de benauwende drukte van vroeger is vervangen door de stilte van het kerkhof. Dat heeft ook zijn voordelen, vooral als je een telefoongesprek moet voeren.

Ik zette me schrap. Hoewel hij zelden zijn naam noemt, wist ik meteen dat ik weer eens de eer had te mogen spreken met het beruchtste fenomeen op deze aarde. Soms hoor ik wekenlang niets van hem, maar op de onverwachtste momenten kan hij de stilte verbreken. Meestal valt het samen met een zekere extase die hem naar het hoofd is gestegen. Op depressieve gedachten heb ik hem nog nooit kunnen betrappen.

„Ik zou het niet weten”, zei ik.

„Amsterdam!” riep Het Virus triomfantelijk. „Het Vondelpark! Heerlijk is het er. Duizenden jongeren die in het zonnetje feestvieren alsof ze nooit van enig virus hebben gehoord. Schijt aan alles! Chill! Zo mag ik het horen! Ik sta tussen hen in, maar zij zien mij niet staan. Dat is precies wat ik wil. Ze denken dat ze onkwetsbaar zijn, daarom kan ik het niet laten om er hier en daar toch iemand uit te pikken, het liefst zo’n jongen met een iets te grote smoel. Hallo, ben je daar nog?”

„Spaar ze vandaag”, smeekte ik bijna, „ze zijn nog zo jong, ze kunnen zich niet goed voorstellen hoe het is om zwaar ziek te zijn.”

„Daar hebben de ouderen bij jullie soms ook last van”, snoof hij. „Ik zat vanmiddag in mijn akelig lege hotel te kijken naar een coronadebat in de Tweede Kamer. Zo’n Wilders, die de avondklok wil opheffen en eist dat de horeca weer opengaat… alleen over de boekhandels hoor je hem niet. En Van Haga met al die verzinsels dat ik helemaal niet zo gevaarlijk ben. Jullie kankeren veel op de minister met die rare schoenen, maar hij durfde wel gehakt te maken van Van Haga.”

„Bijna iederéén wil versoepelingen”, hield ik hem voor.

Hij stootte een harde, onverschillige lach uit. „Doen, vooral doen! Versoepelingen! Ik smul van dat woord. Kan ik eindelijk weer eens mijn gang gaan zonder steeds op de vingers te worden gekeken. Alleen Van Dissel blijft lastig voor mij, die zou ik graag te grazen nemen. Van Dissel wil helemaal geen versoepelingen, maar hij moet wel meebewegen met de politici die ’m knijpen voor de verkiezingen.”

„Verder alles nog naar wens?” vroeg ik, nogal ten overvloede.

„Mij hoor je niet klagen”, zei hij. „Ik ben nu ruim een jaar bezig en de chaos is nog even groot als in het begin. Jong staat tegenover oud, de vaccins hebben me nog lang niet allemaal ingehaald, niemand weet waar ik precies vandaan kom, een recordaantal van een half miljoen Amerikaanse doden, meer dan in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en in Vietnam bij elkaar, Trump die dankzij corona niet herkozen werd, Herstel–NL dat ontploft waarna zelfs Barbara Baarsma zwijgt. Het is meer dan ik kon hopen toen die vleermuis…” Hij aarzelde even. „De rest vertel ik je nog weleens.”

„Ik hoop binnenkort van je af te zijn”, zei ik in een gevaarlijke opwelling van eerlijkheid.

„Ik kan je niks beloven”, zei hij waarna hij abrupt de verbinding verbrak.

De schemering was ingetreden. In de verte hoorde ik enig gejoel uit het Vondelpark komen.