In hoger beroep 18 jaar cel voor Posbankmoord

Souris R. is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar celstraf voor zijn aandeel in de zogenoemde Posbankmoord op Alex Wiegmink in 2003. Dat heeft het gerechtshof Den Haag bekendgemaakt. Tegen de 47-jarige verdachte uit Veghel was twintig jaar gevangenisstraf geëist.

In maart 2018 werd R. samen met medeverdachte Frank S. ook al door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot achttien jaar cel. Hierop ging R. in cassatie bij de Hoge Raad, die bepaalde dat zijn zaak opnieuw moest worden behandeld, omdat de bekentenis van R. niet betrouwbaar geweest zou zijn. De schuldbekentenis van R. was verkregen door de zogeheten Mr. Big-methode, een uit Canada overgenomen omstreden ondervragingstechniek waarbij undercoveragenten vrienden worden met een verdachte en deze vervolgens een bekentenis ontlokken. R. bekende de moord tegenover undercoveragenten die zich voordeden als drugsdealers. Hem werd voorgehouden dat een drugshandel alleen door kon gaan als hij de moord zou toegeven.

In het hoger beroep verklaarde R. dat hij deze bekentenis verzonnen had, omdat hij hoopte met de deal veel geld te verdienen. Het hof laat bij deze nieuwe veroordeling de betreffende bekentenis buiten beschouwing; er was genoeg ander bewijs beschikbaar om tot een veroordeling te komen. Zo is er een bivakmuts met daarop DNA-sporen van R. gevonden nabij het plaats delict en acht het hof de verklaringen van medeverdachte S. betrouwbaar.

De 44-jarige Alex Wiegmink verdween op maandag 20 januari 2003 na een rondje hardlopen in natuurgebied de Posbank in Rheden. Niet veel later werd zijn lichaam verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in de bossen bij het Noord-Brabantse Erp. R. en S. werden in 2016 aangehouden voor de moord. S. werd in 2018 veroordeeld tot zestien jaar cel. Het motief voor de moord is nooit helemaal duidelijk geworden; volgens het OM was Wiegmink simpelweg „op het verkeerde moment op de verkeerde plek”. R. en S. zouden van plan geweest zijn de auto van de man te stelen, maar hij weigerde zijn voertuig af te staan. Hierop zou Wiegmink zijn gedood.

