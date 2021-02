Hooggerechtshof: IS-bruid mag niet terugkeren naar VK voor rechtszaak

De Britse Syriëgangster Shamima Begum mag niet terugkeren naar haar geboorteland om de juridische strijd om de Britse nationaliteit voort te zetten. Dat heeft het Hooggerechtshof van het land vrijdag bepaald. De 21-jarige Begum heeft jarenlang geprocedeerd voor de rehabilitatie van haar Britse staatsburgerschap, nadat de overheid die in 2019 had afgenomen omdat ze zich bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) had aangesloten.

Met de uitspraak veegt het Hooggerechtshof een uitspraak van de rechter van vorig jaar juli van tafel. Die oordeelde dat Begum naar het Verenigd Koninkrijk mocht terugkeren omdat zij recht heeft op een „eerlijke hoorzitting” waarbij ze fysiek aanwezig mag zijn. Tegen die uitspraak ging de Britse staat in beroep. Volgens het Hooggerechtshof zijn er rechterlijke fouten gemaakt bij de eerdere uitspraak. Zo zou de rechter het recht op een eerlijke rechtsgang hebben laten prevaleren boven dat van „publieke veiligheid”.

Het Hooggerechtshof stelt nu dat Begum pas fysiek mag deelnemen aan een rechtszaak als ze de „openbare veiligheid” niet langer in gevaar brengt. Het is niet bekend hoe lang dat kan duren, aldus de voorzitter van het hof. De uitspraak van het Hooggerechtshof schept mogelijk een precedent voor andere Syriëgangers die hun nationaliteit terug willen. Zo’n 150 Britse vrouwen die zich hebben aangesloten bij Islamitische Staat zouden hopen op een terugkeer naar hun geboorteland.

Lees ook dit artikel uit 2015 over Shamina Begum: En niemand had door dat ze naar Syrië gingen

Johnson reageert

De Britse premier Boris Johnson toonde zich woensdag tevreden met de beslissing van het Hooggerechtshof. „Het handhaven van onze nationale veiligheid heeft de prioriteit van deze regering. Besluiten om individuen hun burgerschap te ontnemen, worden niet lichtvaardig genomen”, aldus een woordvoerder van Johnson tegen persbureau Reuters. „We staan voor de veiligheid van dit land en zullen niet toestaan dat die in gevaar komt.”

Begum vertrok in 2015 op 15-jarige leeftijd met twee vriendinnen uit Oost-Londen naar de Syrische stad Raqqa om zich aan te sluiten bij IS. Daar trouwde ze met de Arnhemse IS-strijder Yago Riedijk. Ook kreeg ze drie kinderen, die allemaal op jonge leeftijd zijn overleden. Begum zou bij IS gewerkt hebben voor de zedenpolitie, ook hielp ze volgens Britse media bij de productie van bomgordels. Nadat IS werd verslagen in Syrië en Irak verbleef ze in gevangeniskampen in het noorden van Syrië, van waaruit ze probeerde terug te keren naar haar familie in Londen. Waarschijnlijk zit de Londense nog steeds in een van de kampen in het gebied dat in handen is van de Koerden.