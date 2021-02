‘Honderden meisjes ontvoerd in Nigeria’

In de staat Zamfara in het noordwesten van Nigeria zijn vrijdagochtend honderden meisjes ontvoerd uit een school. Dat heeft een woordvoerder van de staat, Zailani Bappa, laten weten aan persbureau Reuters. Hij zag op sociale media berichten over de kidnapping voorbijkomen en heeft vervolgens van de politie de ontvoering bevestigd gekregen.

Onduidelijk is hoeveel meisjes precies werden gekidnapt. Een leraar van de school heeft tegen de BBC gezegd dat het om ongeveer driehonderd kinderen zou gaan. Ouders van ontvoerde meisjes bevestigen dit aantal. Op het moment van de aanval waren volgens de docent 421 leerlingen in de school, na het incident zouden nog maar 55 kinderen aanwezig zijn geweest. Dit zou betekenen dat meer dan driehonderd van hen zijn ontvoerd.

Schoolkinderen worden in Nigeria regelmatig door bendes gekidnapt en vrijgelaten in ruil voor losgeld. Vorige week werden nog zeker 42 mensen, onder wie 27 studenten, ontvoerd in de centrale staat Niger. Deze mensen zijn nog niet vrijgelaten. Afgelopen december werden meer dan driehonderd jongens meegenomen door schutters en na onderhandelingen vrijgelaten.

Over de exacte gang van zaken lopen de verhalen uiteen. Volgens sommige ooggetuigen arriveerde om 01.00 uur lokale tijd een groep schutters met pick-upvoertuigen en motorfietsen bij de Government Girls Secondary School in de stad Jangebe, volgens andere aanwezigen kwam de bende te voet, maar de meisjes zouden wel in voertuigen zijn meegenomen. Enkelen van de kidnappers zouden zich hebben verkleed als veiligheidstroepen van de regering.

Lees ook dit artikel: Massaontvoering in Nigeria, honderden leerlingen vermist